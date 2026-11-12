Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), 26 sözleşmeli personel alımı için ilan paylaştı. Resmî Gazete'de yayımlanan ilana göre alımlar, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren alanlarda gerçekleştirilecek.

Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, bünyesinde yürütülen projelerde görevlendirilmek üzere 26 proje bazlı sözleşmeli personel istihdamı sağlayacağını duyurdu. Başvurular 20 Kasım 2026, Cuma günü saat 10:00'da başlayıp, 21 Aralık 2026, Pazartesi günü saat 23:59 itibarıyla sona erecek.

Savunma Sanayii Başkanlığı 26 personel alacak (Başvuru tarihleri ve şartları)

SINAV BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlan taşımak,

2. Son başvuru tarihi itibariyle 65 yaşını doldurmamış olmak,

3. En az dört yıllık lisans eğitimi veren ilan metninde yer alan öğrenim bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlannın ilgili bölümlerinden mezun olmak.

4. Son başvuru tarihi itibarıyla son 2 (iki) yıl içerisinde YDS'den İngilizce alanında 70 (yetmiş) puana veya ÖSYM tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olmak. Lisans öğrenimleri sırasında Türkçe ve İnkılap Tarihi gibi asıl alanla ilgili olmayan dersler dışındaki tüm derslerinin %100 (yüzde yiiz)'ünü İngilizce aldığını belgeleyenler ile resmi dili İngilizce olan bir ülkede; lisans, yüksek lisans veya doktora derecesi almış olanlardan yabancı dil belgesi şartı aranmayacaktır.

5. Tabloda ve aşağıda yer alan özel bilgi ve ihtisas alanlarının herhangi birinde en az 5 yıl tecrübe sahibi olmak (Bu şartı sağlamayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.)

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala