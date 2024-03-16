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Seçim propagandası seçim yasakları ne zaman başlıyor 2024? İşte 2024 seçim yasakları

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Seçim propagandası seçim yasakları ne zaman başlıyor 2024? İşte 2024 seçim yasakları

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Seçim yasakları ne zaman başlıyor, sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Seçimleri için seçim süreci başladı. Oy kullanacak vatandaşların gündeminde seçim yasakları yer alıyor. YSK takvimine göre propaganda serbestliği ve seçim yasakları ne zaman başlıyor? Seçim yasakları ne zaman başlayacak?

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimlerine 15 gün kaldı. Seçim propagandası seçim yasakları ne zaman başlıyor, sorusuna cevap aranıyor.  Seçim propaganda süresi nedir? Seçim yasakları ve propaganda serbestliği ne zaman bitecek? Peki 2024  seçim yasakları başladı mı, seçim yasakları neler?

SEÇİM PROPAGANDASI NE ZAMAN BAŞLIYOR? 

Seçim takvimine göre, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları 21 Mart Perşembe günü başlayacak. Buna göre, propaganda serbestliği ve bazı seçim yasakları, oy verme gününden önceki 10'uncu gün olan 21 Mart 2024 Perşembe sabahı başlayacak ve oy verme gününden önceki gün saat 18.00'de sona erecek.

Seçim propagandası seçim yasakları ne zaman başlıyor 2024? İşte 2024 seçim yasakları - 1. Resim

SEÇİM YASAKLARI NELER?

YSK kararına göre, siyasi partiler 1 Ocak 2024 ile seçimlerin bir gün öncesi olan 30 Mart 2024'e kadar propaganda yapabilecek. Siyasi partiler, için toplu olarak sözlü propaganda yapılması yasak olacak.

Siyasi partiler ve bağımsız adaylar duyurudan itibaren iki gün içinde miting alanlarını tarihini ve saatini yazılı olarak ilçe seçim kuruluna iletmeleri gerekecek. Seçim propagandasının denetim ve gözetim yetkisi, 21 Mart'tan önce mülki idari amirlerde, 21 Mart saat 23.59'dan 30 Mart saat 18.00'de kadar ise ilçe seçim kurullarında olacak.

Seçim propagandası seçim yasakları ne zaman başlıyor 2024? İşte 2024 seçim yasakları - 2. Resim

Açık yerlerde; toplu olarak sözlü propaganda seçim propagandası ve toplantısı yapılamayacak. Siyasi partiler ve adaylar önceden izin alınmaksızın tanıtım yeri ve stand açabilecek. Propaganda için kullanılacak el ilanları ve broşürlerde Türk bayrağı ve dini ibareler bulunamayacak. El ilanları dağıtacak kimselerin seçme yeterliliğine sahip olması gerekecek.

Siyasi partiler veya adaylar yapacağı her türlü propagandalarda Türkçe'nin yanı sıra farklı dil veya lehçeler kullanabilecek.

Kamu tüzel kişiliklerinde memur ve hizmetli olarak çalışanlar ilan dağıtamayacak.

 

 

 

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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