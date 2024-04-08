SED ödemeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekildi! 8 Nisan bugün hesaplara yatacak

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 8 Nisan 2024 13:03 - Güncelleme: 8 Nisan 2024 13:03 - Güncelleme:

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

SED yardım parası ne zaman yatacak, sorusu hız kazandı. Aile ve sosyal destek parası ödemeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekildi. Hesaplara geçeceği tarih ise belli oldu. Peki, SED ne zaman yatacak 2024? SED yardım parası yattı mı? İşte ayrıntılar...