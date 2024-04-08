SED ödemeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekildi! 8 Nisan bugün hesaplara yatacak
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SED yardım parası ne zaman yatacak, sorusu hız kazandı. Aile ve sosyal destek parası ödemeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekildi. Hesaplara geçeceği tarih ise belli oldu. Peki, SED ne zaman yatacak 2024? SED yardım parası yattı mı? İşte ayrıntılar...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı açıkladı. SED ödemeleri bayram öncesi paralar hesaplara geçiyor. Peki, SED yardım parası ne zaman yatacak? Aile Destek Nisan ayı ne zaman yatacak? SED yardımı yattığını nasıl öğrenebilirim? Tüm merak edilenler haberimizde...
2024 AİLE DESTEK YARDIMI NİSAN YATTI MI?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ramazan Bayramı öncesinde nisan ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerinin yatacağını duyurdu.
Nisan ayına ilişkin ödemeler 8 Nisan'da hesaplara yatırılacak. İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekildi. SED bugün itibarıyla hesaplara yatacak.
SED YARDIMI HANGİ BANKAYA YATIYOR?
Bir aileye en fazla 2 çocuk adına ekonomik destek sağlanır ve sağlanan bu ekonomik destek Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından aylık olarak ebeveynin Ziraat Bankasında ki hesabına yatırılır.
SED ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?
SED ödemelerinin yatıp yatmadığı e-Devlet üzerinden T.C kimlik numarası ile öğreniliyor
SOSYAL VE EKONOMİK DESTEK ÖDEME BİLGİLERİ SORGULAMA EKRANI
Kaynak: Türkiye Gazetesi