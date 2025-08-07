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Şekerpare filmi nerede çekildi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şekerpare filmi nerede çekildi?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türk sinemasının en sevilen komedi filmleri arasına giren Şekerpare'nin başrollerinde Şener Şen, İlyas Salman ve Yaprak Özdemiroğlu gibi isimler yer alıyor. Şekerpare filmi Star TV'de yayınlanmasıyla yeniden gündeme geldi, Peki, Şekerpare filmi nerede çekildi? İşte detaylar...

1983 yılında beyaz perdede gösterime giren Şekerpare filmi, Türk sinema tarihinde unutulmazlar arasındadır.

Yönetmen koltuğunda Atıf Yılmaz'ın oturduğu film, dönemin yansıtan mekanları ve unutulmaz replikleriyle hafızalara kazındı. Şekerpare filmi nerede çekildi? izleyiciler tarafından sıkça araştırılıyor.

Şekerpare filmi nerede çekildi? - 1. Resim

ŞEKERPARE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Şekerpare filminin çekimleri Galata çevresi ve İstanbul Beylerbeyi semtinde gerçekleşmiştir.

Şekerpare filmi nerede çekildi? - 2. Resim

ŞEKERPARE FİLMİ KONUSU NE?

Osmanlı Dönemi'nde komiserlik yapan Ziver Bey, herkes tarafından sevilmeyen memurdur. Çevresindeki insanlardan haraç alan Ziver Bey, Cumali isimli bir bekçinin çalıştığı karakola tayin olur. Özel hayatındaki bazı sebepler nedeniyle de zor zamanlar yaşamaya başlar.

Cumali ise yaşadığı semtteki sosyal yaşamı düzene sokmak için çaba sarfeder. Cumali semtteki Şekerpare'ye gönlünü kaptırır. Ancak Şekerpare'nin aklı Ziver Bey'dedir.

Şekerpare filmi nerede çekildi? - 3. Resim

ŞEKERPARE OYUNCULARI KİMLER?

İlyas Salman - Cumali Malatya

Şener Şen - Serkomser Ziver

Yaprak Özdemiroğlu - Şekerpare

Ayşen Gruda - Peyker

Şevket Altuğ - Hurşit

Berrin Koper - Afet

Ali Taygun - Galatalı

Nazan Ayas - Letafet'in kızlarından biri

Neriman Köksal - Letafet

Macit Koper - Mahkûm

Serra Yılmaz - Mahmure

Ayten Erman - Hamdune

Hüseyin Kutman - Nazır

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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