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Selçuk Üniversitesi nerede? Selçuk Üniversitesi kampüsleri

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Selçuk Üniversitesi nerede? Selçuk Üniversitesi kampüsleri
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar birçok üniversiteyi araştırmaya başladı. Bu üniversiteler arasında Selçuk Üniversitesi de yer alıyor. Türkiye'nin en köklü üniversitelerinden biri olan Selçuk Üniversitesi, bu minvalde hem akademik kadrosu hem de kampüsüyle dikkat çekiyor. Peki, Selçuk Üniversitesi nerede? İşte, Selçuk Üniversitesi kampüsleri, fakülteleri....

2025 YKS sonuçları kısa süre önce ÖSYM tarafından açıklandı. Böylelikle üniversite tercih süreci resmen başladı. Adaylar, puanlarına ve kariyer hedeflerine en uygun üniversiteyi seçebilmek için araştırmalarını hızlandırdı. Bu süreçte ise öne çıkan kurumlardan biri de Selçuk Üniversitesi oldu. 

Türkiye'nin en köklü ve yüksek öğrenci nüfusuna sahip üniversiteler arasında yer alan Selçuk Üniversitesi, hem akademik açıdan hem de kampüsüyle öne çıkıyor. Peki, Selçuk Üniversitesi nerede? İşte, Selçuk Üniversitesi kampüsleri...

Selçuk Üniversitesi nerede? Selçuk Üniversitesi kampüsleri - 1. Resim

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ NEREDE? 

Selçuk Üniversitesi, Konya ilinin Selçuk ilçesinde yer almaktadır. Ana kampüsü Alaeddin Keykubat Yerleşikesi, şehir merkezine oldukça yakındır.

Selçuk Üniversitesi, Konya merkez ve çevre ilçelerde farklı eğitim birimleri barındırır. 11 Nisan 1975 yılında kurulan Selçuk Üniversitesi'nde Mühendislik, Fen, Hukuk, Eğitim, İletişim, Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler, Veteriner, Ziraat, Güzel Sanatlar gibi fakülteler bulunur.

Selçuk Üniversitesi nerede? Selçuk Üniversitesi kampüsleri - 2. Resim

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSLERİ

Güncel verilere bakıldığıda, Selçuk Üniversitesi'nde 23 fakülte, 5 meslek yüksekokulu (college), 23 meslek yüksekokulu, 7 enstitü, 1 devlet konservatuvarı ve 53 araştırma merkezi bulunmaktadır. Ayrıca merkez kütüphane, yemekhaneler, spor tesisleri, öğrenci sosyal tesisleri, teknokent, stadyum ve spor salonları da bu kampüsün içindedir.

Selçuk Üniversitesinde öğrenci sayısı yaklaşık 70.000'dir ve akademik idari personel sayısı 7.000'inden fazladır. Kampüs içi tramvay hattı ile öğrencilere kolay ulaşım imkanı sağlanmaktadır. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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