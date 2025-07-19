Günümüzde, İstanbul milletvekili olarak görev yapan Selim Temurci, 2019 yılından beri kurucular arasında yer aldığı Gelecek Partisi'nde siyaset yapıyordu. Ancak 19 Temmuz 2025 tarihinde Gelecek Partisi'nden istifa etti. Bu gelişmenin ardından Selim Temurci kimdir? sorusu gündeme geldi.

Selim Temurci Türk siyasetçilerinden biridir. Gelecek Partisi kurucusu olarak tanınan Temuci, günümüzde, İstanbul milletvekili olarak görev yapmaktadır.

Peki, Selim Temurci kimdir? İşte hayatına ilişkin tüm ayrıntılar...

SELİM TEMURCİ KİMDİR?

Selim Temurci 1970 yılında Rize'nin Çayeli ilçesinde doğmuştur. 2025 yılı itibarıyla 55 yaşında olan Temurci, 1991 yılında Rize, Çayeli İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. 1995-1996 eğitim-öğretim yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Bankacılık bölümünde yüksek lisans ve doktora eğitimini tamamladı.

İmam Hatip Lisesi'nden mezun olması üzerine Boğaziçi Üniversitesi'nde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünde okudu. Daha sonra Marmara Üniversitesi'nde ekonomi üzerine yüksek lisans ve doktora yaptı. Birçok sivil toplum kuruluşun yöneticilik yaptı. Köprü Grubu Derneği'nin başkanlığını da yaptı.

Selim Temurci, 2006 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'ne katılarak siyasete ilk adımını attı. 3 sene boyunca Kâğıthane ilçe yönetim kurulu üyeliğinde bulundu.

Ardından 2015'e kadar yerel yönetimden sorumlu il başkan yardımcılığı yaptı. 2015-2018 yılları arasında AK Parti İstanbul il başkanlığı görevini yaptı. 8 Şubat 2018 tarihinde AK Parti genel merkezinden aranıp istifa etmesi istendi. Bu çağrı üzerine ertesi gün düzenlediği basın toplantısında partiden istifa ettiğini açıkladı.

2019 yılından beri kurucular kurulunda yer aldığı Gelecek Partisi'nde siyaset yapmaktadır. 19 Temmuz 2025 tarihinde Gelecek Partisi'nden istifa etti.