Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Esen Gök kimdir, neden öldü? Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri evinde ölü bulundu

Esen Gök kimdir, neden öldü? Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri evinde ölü bulundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Esen Gök kimdir, neden öldü? Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri evinde ölü bulundu
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olan Esen Gök evinde ölü bulundu. Bu haberin ardından Esen Gök'ün ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki, Esen Gök kimdir, neden öldü? İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri olan Esen Gök’ün kendi evinde ölü bulundu. Bakırköy'de uzun süre evinde kendisinden haber alınamayan Esen Gök'ün arkadaşları, durumu hemen polise bildirdi. Genç sunucunun evine çilingir yardımıyla girildi. 

Eve giren ekipler genç kadının cansız bedeni ile karşı karşıya kaldı. Esen Gök kimdir, neden öldü? İşte, tüm ayrıntılar...

Esen Gök kimdir, neden öldü? Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri evinde ölü bulundu - 1. Resim

ESEN GÖK KİMDİR?

Esen Gök, Türkiye’nin ilk kadın yarış spikerlerinden biridir. 2019 yılında Veliefendi Hipodromu’nda Gazi Koşusu günü yapılan Kadın Binici Koşusu’nu sunmuştu.

Esen Gök, aslen İzmirlidir. Isparta’da Radyo‑Televizyon eğitimi aldıktan sonra Ege TV’de muhabir olarak çalıştı. Kanalın kapanmasının ardından Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) TV kanalına transfer olmuştu.

Tay TV'de sunucu olarak görev yaptığı esnada İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde soğukkanlı ve profesyonel bir tutum sergileyerek izleyicilerin dikkatini çekti.

Esen Gök kimdir, neden öldü? Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri evinde ölü bulundu - 2. Resim

ESEN GÖK NEDEN ÖLDÜ?

Esen Gök'ün kesin ölüm nedeni henüz belli olmamıştır. Kısa süre içinde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

19 Temmuz 2025 tarihinde, İstanbul Bakırköy’deki evinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden Esen Gök'ün otopsi ve soruşturma süreçleri halen devam etmektedir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Ali Koç'tan büyük transfer müjdesi! "Hakan Safi söz verdi"
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sosyal medyada Mehmet Akif Alakurt öldü iddiası: İşte Mehmet Akif Alakurt'un son durumu - HaberlerSosyal medyada Mehmet Akif Alakurt öldü iddiası: İşte Mehmet Akif Alakurt'un son durumu2025 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban puanları belli oldu mu? İşte başarı sıralamaları - Haberler2025 Patoloji Laboratuvar Teknikleri Taban puanları belli oldu mu? İşte başarı sıralamalarıİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açıklandı mı? 2025 yılı için en düşük ve en yüksek puanlar belli oldu - Haberlerİç Mimarlık ve Çevre Tasarımı taban puanları açıklandı mı? 2025 yılı için en düşük ve en yüksek puanlar belli olduRapçi Azize öldü mü? Rapçi Azize TikTok videoları ve danslarıyla tanınıyordu - HaberlerRapçi Azize öldü mü? Rapçi Azize TikTok videoları ve danslarıyla tanınıyorduOzan Akbaba Uzak Şehir dizisinden ayrıldı mı? Uzak Şehir'in Cihan Alborası'ydı - HaberlerOzan Akbaba Uzak Şehir dizisinden ayrıldı mı? Uzak Şehir'in Cihan Alborası'ydıKasımpaşa - Hull City hazırlık maçı kaç kaç bitti? Şifresiz olarak naklen yayınlanıyor - HaberlerKasımpaşa - Hull City hazırlık maçı kaç kaç bitti? Şifresiz olarak naklen yayınlanıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...