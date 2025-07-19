Esen Gök kimdir, neden öldü? Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri evinde ölü bulundu

Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Temmuz 2025 21:29 - Güncelleme: 19 Temmuz 2025 21:29 - Güncelleme:

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olan Esen Gök evinde ölü bulundu. Bu haberin ardından Esen Gök'ün ölüm sebebi merak konusu oldu. Peki, Esen Gök kimdir, neden öldü? İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri olan Esen Gök’ün kendi evinde ölü bulundu. Bakırköy'de uzun süre evinde kendisinden haber alınamayan Esen Gök'ün arkadaşları, durumu hemen polise bildirdi. Genç sunucunun evine çilingir yardımıyla girildi. Eve giren ekipler genç kadının cansız bedeni ile karşı karşıya kaldı. Esen Gök kimdir, neden öldü? İşte, tüm ayrıntılar... ESEN GÖK KİMDİR? Esen Gök, Türkiye’nin ilk kadın yarış spikerlerinden biridir. 2019 yılında Veliefendi Hipodromu’nda Gazi Koşusu günü yapılan Kadın Binici Koşusu’nu sunmuştu. Esen Gök, aslen İzmirlidir. Isparta’da Radyo‑Televizyon eğitimi aldıktan sonra Ege TV’de muhabir olarak çalıştı. Kanalın kapanmasının ardından Türkiye Jokey Kulübü’nün (TJK) TV kanalına transfer olmuştu. Tay TV'de sunucu olarak görev yaptığı esnada İstanbul’da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki depremde soğukkanlı ve profesyonel bir tutum sergileyerek izleyicilerin dikkatini çekti. ESEN GÖK NEDEN ÖLDÜ? Esen Gök'ün kesin ölüm nedeni henüz belli olmamıştır. Kısa süre içinde konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor. 19 Temmuz 2025 tarihinde, İstanbul Bakırköy’deki evinde ölü bulundu. Hayatını kaybeden Esen Gök'ün otopsi ve soruşturma süreçleri halen devam etmektedir. İlgili Haber Altan Öymen kimdir, neden vefat etti, hastalığı neydi? Eski CHP Genel Başkanıydı

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin