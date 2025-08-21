Seray Sever kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bodrum'da motosikletli gençlere çarptı

Seray Sever neden gündem oldu, kaza sonrası son durum ne? Haber Muğla'nın Bodrum ilçesinden geldi. Ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever aracı ile trafikte seyir halindeyken bir motosikletliye çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı. Sever daha sonra arabasından inerek ambulans çağırdı.

YARALILARIN DURUMU NASIL?

Bu esnada motosikletli ve yanındaki kişi hastaneye gitmek istemediklerini ve iyi olduklarını belirterek yollarına devam etti.

SERAY SEVER KİMDİR?

Seray Sever, 27 Şubat 1973, İstanbul'da doğdu. Lise eğitimini Doğuş Koleji'nde tamamladı. Öğrenimi sırasında TÜBİTAK Matematik Ödüllerinde derece aldı. Boğaziçi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünden mezun oldu.

MÜZİK DÜNYASINA GİRİŞİ

2006 yılının şubat ayında Seyhan Müzik etiketi ile 5 şarkılık Yeni Bir Karar adlı albümünü yayınladı. Bu albümde yer alan İçim Yanıyor ve Yeni Bir Karar adlı şarkıların video klipleri yayınlandı.

2008 yılında dizi, TV programları, reklam ve sinema prodüksiyonları yapmakta olan şirket Zodyak Prodüksiyon'u kurdu.

SERAY SEVER'İN KOCASI KİM?

Seray Sever, 2018 yılında Eray Sünbül ile dünya evine girdi.

SERAY SEVER'İN ÇOCUKLARI VAR MI?

Seray Sever, Nisan 2022'de ikiz bebeklerini dünyaya getirdi. Özel bir hastanede sezaryen doğum yapan Sever, kızlarına Sofia ve Alya isimlerini verdi. Özetle kendisi sunucu, oyuncu, şarkıcı ve yapımcıdır.