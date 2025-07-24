Sercan Ütni kimdir? Sercan Ütni orman yangınında hayatını kaybetti

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangını, bir anda rüzgarın yönü değişmesiyle büyük bir felaket yaşandı. Yangını söndürme amacıyla müdahalede bulunan 5 orman işçisi ve AKUT gönüllüsü hayatını kaybetti. Yaşanan acı olayda, Sercan Ütni gündeme geldi. Peki, Sercan Ütni kimdir? İşte detaylar...

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yaşanan orman yangını, Türkiye'yi derin bir yasa boğdu. Ters rüzgarın ani bir şekilde yön değiştirmesinin ardından alevlerin arasında kalan 24 kişilik müdahale ekibinden 10'u, yangını söndürmeye çalışırken hayatını kaybetti.

Şehit olanların arasında 5'i orman işçisi 5 ise gönüllü AKUT çalışanıydı. Yeşil vatanı korumak adına canlarını feda eden bu kahramanlar arasında Sercan Ütni vardı. Peki, Sercan Ütni kimdir?

SERCAN ÜTNİ KİMDİR?

Sercan Ütni, Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınında şehit oldu. Ütni’nin cenazesinin Kırka Mahallesi’ne getirileceği ve ardından da memleketine uğurlanacağı kaydedildi. Sercan Ütni’nin Denizli'nin Sazak Mahallesi'nden olduğu belirtildi.

Denizli Eskere Orman İşletme Şefliğinden yangın bölgesine sevk edilen ekipte yer alıyordu. Yangına müdahale ederken şehit olan Sercan Utni’nin acı haberi, Beyağaç Kaymakamı Ramazan Cihangir, Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün ve protokol tarafından Sazak ve Geriçam mahallelerinde yaşayan ailelerine verildi.

Şehit Sercan Ütni’nin medeni durumuna kaç yaşında olduğu konusuna ilişkin resmi bir bilgiye ise henüz yer verilmedi.