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Serhat Sütlü kimdir, kaç yaşında? Kasımpaşa yardımcı antrenörü

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Serhat Sütlü kimdir, kaç yaşında? Kasımpaşa yardımcı antrenörü
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Süper Lig’in 36. haftasında Başakşehir’in Kasımpaşa’yı 3-2 yendiği maçta, Çağdaş Atan’ın Kasımpaşa yardımcı antrenörü Serhat Sütlü ile yaşadığı tartışma gündeme geldi. Kasımpaşa teknik direktörü Burak Yılmaz, Atan'ın dilediği özrü kabul etmezken Serhat Sütlü kimdir merak ediliyor.

Trendyol Süper Lig’in 36. haftasında Başakşehir’in Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-2 mağlup ettiği maça saha dışındaki gerginlikle gündeme geldi.

SERHAT SÜTLÜ KİMDİR?

Serhat Sütlü, 13 Aralık 1976’da Almanya’nın Düsseldorf kentinde doğdu. UEFA Pro Lisans sahibi olan 48 yaşındaki Sütlü, 30 Ocak 2025’ten bu yana Kasımpaşa’da Burak Yılmaz’ın teknik ekibinde yardımcı antrenör olarak görev yapıyor.

Serhat Sütlü kimdir, kaç yaşında? Kasımpaşa yardımcı antrenörü - 1. Resim

SERHAT SÜTLÜ BURAK YILMAZ OLAYI NE?

Süper Lig’in 36. haftasında, 18 Mayıs Pazar günü oynanan Kasımpaşa-Başakşehir maçı 3-2 Başakşehir galibiyetiyle sonuçlandı.

Maç sırasında Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan ile Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü arasında ikinci gol sonrası yaşanan tartışma, gerginliğe neden oldu.

Atan, maç sonrası basın toplantısında, “Bugün çok büyük ayıp yaptım. Serhat Sütlü hocayla münakaşaya girdik. Çok sevdiğim bir büyüğüm aslında. Özürle kapanacak bir hata değil” diyerek pişmanlığını dile getirdi.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Burak Yılmaz, Atan’ın özrünü sert bir dille reddetti. Yılmaz, “Yapıp yapıp özür dilemek olmaz. İkinci golden sonra bizim kulübemize yapılan hareketi kimse kabul etmez. Çağdaş hoca bunun mahcubiyetini yaşamalı. Özrünü kabul etmiyorum” dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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