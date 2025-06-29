Sevcan Orhan'ın son durumu ne? Sahnede fenalaşmıştı, ilk açıklama geldi!

Türk halk müziğinde önemli şarkılar seslendiren Sevcan Orhan, Kıbrıs'ta sahne aldığı esnada bir anda fenalaştı Ünlü isme ilk olarak orkestra ekibi müdahalede bulundu. Ardından Sevcan Orhan ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Peki, Sevcan Orhan'ın sağlık durumu nasıl? İlk açıklama ünlü sanatçının ağabeyi ve orkestra şefi Cihan Orhan'dan geldi. İşte ayrıntılar...

İçimden Geldi Söyledim ve Nenni Bebek gibi albümleriyle hafızalarsa yer edinen Sevcan Orhan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin başkenti Lefkoşa'da bir otelde sahne aldı.

Konser esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan Sevcan Orhan'ın sağlık durumu arama motorlarında en çok sorgulatılan konulardan biri oldu. En İyi Türk Halk Müziği Sanatçısı ödüllerinin sahibi olan ünlü sanatçının sağlık durumu sevenlerini korkuttu.

Ünlü sanatçının ağabeyi ve orkestra şefi Cihan Orhan Sevcan Orhan'ın sağlık durumuna ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

SEVCAN ORHAN'IN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Sevcan Orhan, Kıbrıs’ta verdiği konser sırasında aniden fenalaştı. Tansiyonunun düşmesiyle sahnede baygınlık geçiren şarkıcıya ilk müdahaleyi orkestra ekibi yaptı. Orhan, durumunun kontrol altına alınması amacıyla Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sevcan Orhan'ın sahnede fenalaşmasının sebebi tansiyon düşmesine bağlı kalp ritmi düzensizliği olduğu söylenildi.

SEVCAN ORHAN KALP KRİZİ Mİ GEÇİRDİ?

Sevcan Orhan’ın ağabeyi ve orkestra şefi Cihan Orhan yazılı bir açıklama yayımlaması üzerine şu anki sağlık durumu belli oldu.

Ünlü sanatçı Sevcan Orhan kalp krizi geçirmemiştir. Tansiyonu düşmesi sebebiyle hasteneye kaldırılmıştır.

Sevcan Orhan’ın ağabeyi ve orkestra şefi Cihan Orhan'ın yazılı açıklamasında "Sevcan Orhan tansiyon düşmesi sebebiyle sahne de rahatsızlık geçirdi. Yazıldığı gibi kalp krizi söz konusu değil, şükürler olsun. Hastaneden çıktı. Şu an her şey kontrol altında ve istirahat ediyor. En yakın vakitte sağlıkla siz sevenleriyle buluşacak. Arayan, soran, merak eden herkese çok teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

SEVCAN ORHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Sevcan Orhan 16 Ağustos 1982 tarihinde, İstanbul'da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 45 yaşında olan ünlü sanatçı geçirdiği rahatsızlık nedeniyle gündeme geldi.

Küçük yaştan itibaren bağlama, solfej ve nota eğitimi alan Sevcan Orhan lisede eğitim gördüğü dönemlerde bir gazetenin düzenlemiş olduğu liseler arası Türk halk müziği yarışmasında üçüncülüğü kazandı.

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ses eğitimi bölümüne giren Orhan 2000 yılında Nenni Bebek isimli ilk müzik albümünü çıkardı.

İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'nda üslup ve repertuvar dersleri verdiği bilinmektedir. 2012-2013 arası Star TV'de Ayşe Özyılmazel'in ayrılmasından sonra türkücü Alişan ile beraber 'Alişan ile Sevcan' isimli sabah programıyla ekranlar yer aldı.

SEVCAN ORHAN ALBÜMLERİ

2000: Nenni Bebek 2003: Bir Türküydü Yaşamak 2008: Adı Aşk 2011: Zemheriden Ötesi Bahar 2014: Düşten Gerçeğe 2019: İçimden Geldi Söyledim

SEVCAN ORHAN FİLMOGRAFİSİ

Tatlı Dile Güler Yüze 2012: Alişan & Sevcan 2012: Dillere Destan 2021: Sevcan'la Lezzet Yolunda - Show TV 2022: Gül Masalı - ATV - Zühre 2024: Leydi Di