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Sevdam Karadeniz oyuncuları ve karakterleri! Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosu

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Sevdam Karadeniz oyuncuları ve karakterleri! Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosu
Başlık ResmiSevdam Karadeniz oyuncuları ve karakterleri! Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosu

NOW ekranlarının yeni dizisi Sevdam Karadeniz, oyuncu kadrosu ve Karadeniz'de geçen hikayesiyle izleyicilerin gündeminde yer alıyor. İki köklü aile arasında yıllardır devam eden düşmanlığı konu alan dizinin oyuncuları ve karakterleri merak ediliyor. İşte, Sevdam Karadeniz oyuncuları ve karakterleri...

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Sevdam Karadeniz, 12 Ekim 2026 Pazartesi günü NOW ekranlarında yayın hayatına başladı. Mia Yapım imzalı dizi, Trabzon'da yaşayan Alazlı ve Yeniceli aileleri arasındaki geçmişe dayanan anlaşmazlığı konu alıyor. Yönetmenliğini Aytaç Çiçek'in, senaristliğini Nuray Uslu'nun üstlendiği yapımda aile bağları, aşk, intikam ve sırlarla şekillenen olaylar anlatılıyor. Dizinin yayınlanmasıyla birlikte geniş oyuncu kadrosu ve karakterler merak konusu oldu.

SEVDAM KARADENİZ OYUNCULARI

Dizinin başrollerini Meltem Akçöl ve Erdem Adilce paylaşırken Şerif Erol, Ayşegül Günay, Deniz Hamzaoğlu, Sema Keçik, Emre Bulut, Leya Kırşan ve Mustafa Kırantepe gibi isimler de oyuncu kadrosunda yer alıyor.

Sevdam Karadeniz oyuncuları ve karakterleri! Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosu
Başlık ResmiSevdam Karadeniz oyuncuları ve karakterleri! Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosu

Hafize Alazlı ve Durali Yeniceli arasındaki eski anlaşmazlık, torunları Kuzey ile Zeyşan'ın hayatlarını doğrudan etkiliyor. Aile içinde söz sahibi olan karakterlerin kararları, gençlerin kendi geleceklerini belirleme çabalarıyla çatışıyor.

Sevdam Karadeniz oyuncuları ve karakterleri! Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosu
Başlık ResmiSevdam Karadeniz oyuncuları ve karakterleri! Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosu

SEVDAM KARADENİZ KARAKTERLERİ

Erdem Adilce: Kuzey Alazlı

Alazlı ailesinden Kuzey, cesareti ve adalet duygusuyla öne çıkıyor. Babaannesi Hafize'nin güvendiği isimlerden biri olan Kuzey, çocukluğundan beri sevdiği Zeyşan'la yeniden karşılaşınca ailesinin beklentileri ile duyguları arasında kalıyor.

Sevdam Karadeniz oyuncuları ve karakterleri! Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosu
Başlık ResmiSevdam Karadeniz oyuncuları ve karakterleri! Sevdam Karadeniz oyuncu kadrosu

Meltem Akçöl: Zeyşan Yeniceli Alazlı

Yıllar önce garip bir biçimde kaybolan Ali Kemal Yeniceli’nin ve onun İstanbullu eşi Şehnaz’ın kızı. Zeyşan, sekiz yaşındayken annesiyle İstanbul'a taşınıyor. Kardeşi Bahar'ın kendisine ihtiyacı olduğunu öğrenince 17 yıl sonra Trabzon'a dönüyor. Kuzey’le aralarında zorunluluktan doğan yakınlık bir süre sonra yerini vazgeçilmesi imkansız bir aşka bırakacaktır.

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Editör : İREM ÖZCAN
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