Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Haberler

Sevtap Kızılcık Şerbeti'ne geri mi dönüyor?

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Sevtap Kızılcık Şerbeti'ne geri mi dönüyor?
Başlık ResmiSevtap Kızılcık Şerbetine geri mi dönüyor?

Özgür Sevimli’nin yönettiği Kızılcık Şerbeti, senaryo ekibindeki değişikliğin ardından eski oyuncularının kadroya dönüşüyle gündemde. Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç’un dönüşünün ardından, diziden bir geri dönüş haberi daha geldi.

Kaydet
|

Beşinci sezonu devam eden Gold Film‘in Show TV’de seyirciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi kadrosundaki değişiklerle gündemdeki yerini koruyor. Özgür Sevimli‘nin yönettiği dizide senaryo ekibi değişmiş, Nursema’ya hayat veren Ceren Karakoç geri dönmüş ve değerli oyuncu Laçin Ceylan ekibe katılmıştı.

Birsen Altunştaş'ın haberine göre, Nilay’ın annesi Sevtap’ı canlandıran Neslihan Yeldan da dizinin kadrosuna yeniden katılıyor. Yeldan, eğlenceli "Sevtap" karakteriyle bir kez daha izleyici karşısına çıkacak.

NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından İstanbullu, anne tarafından ise Rizelidir. 1987 yılında Ortaoyuncular topluluğunda sanat yaşamına başladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 2007 yılında Leo James Felix Pollock ile evlendi ve bir erkek çocuğu sahibi oldu. 2019 yılında Leo James Felix Pollock ile boşandı.

Editör : ÖZGE YİĞİT
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Haberler
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.