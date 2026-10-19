Sevtap Kızılcık Şerbeti'ne geri mi dönüyor?

Özgür Sevimli’nin yönettiği Kızılcık Şerbeti, senaryo ekibindeki değişikliğin ardından eski oyuncularının kadroya dönüşüyle gündemde. Nursema karakterine hayat veren Ceren Karakoç’un dönüşünün ardından, diziden bir geri dönüş haberi daha geldi.

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Beşinci sezonu devam eden Gold Film‘in Show TV’de seyirciyle buluşan Kızılcık Şerbeti dizisi kadrosundaki değişiklerle gündemdeki yerini koruyor. Özgür Sevimli‘nin yönettiği dizide senaryo ekibi değişmiş, Nursema’ya hayat veren Ceren Karakoç geri dönmüş ve değerli oyuncu Laçin Ceylan ekibe katılmıştı.

Birsen Altunştaş'ın haberine göre, Nilay’ın annesi Sevtap’ı canlandıran Neslihan Yeldan da dizinin kadrosuna yeniden katılıyor. Yeldan, eğlenceli "Sevtap" karakteriyle bir kez daha izleyici karşısına çıkacak.

NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Baba tarafından İstanbullu, anne tarafından ise Rizelidir. 1987 yılında Ortaoyuncular topluluğunda sanat yaşamına başladı. 1995 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 2007 yılında Leo James Felix Pollock ile evlendi ve bir erkek çocuğu sahibi oldu. 2019 yılında Leo James Felix Pollock ile boşandı.

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