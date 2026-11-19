Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 50 müfettiş yardımcısı alımı yapılacağını duyurdu. Başvurular, e-Devlet’teki "Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Peki, SGK müfettiş yardımcısı alımı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler?

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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 50 müfettiş yardımcısı alımı için giriş sınavı düzenleyecek. Yazılı sınav 6.01.2027 Cumartesi günü sabah ve öğleden sonra ve 17.01.2027 Pazar günü öğleden önce olmak üzere toplam üç oturum şeklinde yapılacak. Adaylar, 7–18 Aralık 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden başvuru yapabilecek. Yazılı sınav, 16–17 Ocak 2027’de Ankara’da üç oturumda gerçekleştirilecek.

SGK, 50 müfettiş yardımcısı alacak! Başvuru tarihleri ve şartları açıklandı

MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvurular, e-Devlet’teki Sosyal Güvenlik Kurumu/Kariyer Kapısı – Kamu İşe Alım" hizmeti veya Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Yalnızca elektronik başvurular kabul edilecek. Başvuru tamamlandığında adayın KPSS puanı, ÖSYM kayıtları üzerinden kontrol edilecek.

MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına katılabilmek için;

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinde yazılı nitelikleri taşımak,

- Sınavın yapıldığı 2027 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 (otuzbeş) yaşını doldurmamış olmak,

- En az dört yıllık eğitim veren yüksek öğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadî ve idarî bilimler fakültelerinden veya sosyal hizmetler, sağlık idaresi veya sağlık yönetimi, aktüerya, bankacılık, sigortacılık bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak,

- ÖSYM tarafından 2025 ve 2026 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında; KPSSP43 ve KPSSP48 puan türlerinin herhangi birinden seksen (80) ve üzerinde puan almak, Yazılı sınava müracaat eden (atama yapılacak kadro sayısının en fazla 5 katına kadar olan) adaylar içerisinde en yüksek puanlı 250 kişi içerisinde bulunmak (2025 ve 2026 KPSS'de bahsedilen puan türleri birlikte değerlendirilecek olup son sıradaki adaya eşit puan alan adayların tümü sınava çağırılacaktır), şartları aranır.

- Adayların sağlık durumunun yurdun her yerinde görev yapmaya ve her türlü iklim ve yolculuk şartlarında seyahat etmeye elverişli olması gerekir.

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