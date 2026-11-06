Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 100 sosyal güvenlik denetmen yardımcısı alımı için ilan paylaştı. Yayımlanan ilanda başvuru tarihleri ve şartlarına yer verildi. Peki, SGK denetmen yardımcısı alımı için başvurular ne zaman başlayacak? Denetmen yardımcısı alımı için başvuru şartları neler?

Kaydet a- | +A

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, sözlü sınavla alınacak sosyal güvenlik denetmen yardımcıları taşra teşkilatı kadrolarında genel idare hizmetleri sınıfında istihdam edilecek.

Adaylarda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili maddesinde yer alan genel şartlara sahip olmak, en az 4 yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının ilgili fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak şartları aranacak.

SGK’ye 100 personel alımı yapacak! Başvuru şartları ve tarihler paylaşıldı

SGK GÜVENLİK DENETMEN YARDIMCISI ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

Ayrıca adayların, giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları, görevini devamlı olarak yapmaya engel durumları bulunmaması, ÖSYM tarafından 2025 veya 2026'da yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ilgili puan türünde asgari 70 puan almış olmaları gerekecek.

SGK BAŞVURU TARİHLERİ

Sınav için başvurular 9 Kasım'da başlayacak, 22 Kasım saat 23.59 itibarıyla sona erecek.

Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinden, Sosyal Güvenlik Kurumu-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı adresinden yapabilecek.

Sınav, tek aşamalı ve sözlü olarak 28 Aralık-11 Ocak tarihlerinde Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü toplantı salonunda yapılacak.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÖZGE ÜLGER YİĞİT Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala