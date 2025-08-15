Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Shakhtar Donetsk elendi mi, Konferans Ligi'ne mi düştü? Arda Turan kırmızı kart gördü!

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu heyecanı tamamlandı ve Arda Turan’ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Panathinaikos karşısında yoluna devam edemedi. Yunan ekibiyle oynanan iki maçın ardından 0-0 eşitlikle tamamlanan rövanş mücadelesi, penaltı atışlarına taşındı.

Seri penaltı vuruşları sonucunda Panathinaikos, Shakhtar’ı 4-3 mağlup ederek Avrupa Ligi play-off turuna yükseldi.

SHAKHTAR DONETSK ELENDİ Mİ?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Shakhtar Donetsk Panathinaikos karşısında tur atlayamadı. İki maçın ardından alınan sonuçlarla Shakhtar, Avrupa Ligi’nden elenmiş oldu.

SHAKHTAR DONETSK KONFERANS LİGİ'NE Mİ DÜŞTÜ?

Avrupa Ligi’nden elenen Shakhtar Donetsk, yoluna UEFA Konferans Ligi’nde devam edecek.

SHAKHTAR DONETSK - PANATHINAIKOS MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Miejski Stadyumu’nda oynanan rövanş maçında Shakhtar Donetsk ile Panathinaikos, normal sürede ve uzatmalarda 0-0 eşitliği bozamadı.

Karşılaşma penaltı atışlarıyla sonuçlandı ve Panathinaikos, seri vuruşlarda Shakhtar’ı 4-3 mağlup ederek play-off turuna yükseldi.

ARDA TURAN KIRMIZI KART GÖRDÜ

Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşmada hakeme itirazları nedeniyle kırmızı kartla tribüne gönderildi. Turan, mücadelenin kalan bölümünü tribünden takip etmek zorunda kaldı.

