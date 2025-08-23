Şifresiz canlı yayınlanacak! Iğdır FK - Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. 2025-2026 sezonunun üçüncü haftasında Iğdır FK, kendi evinde Van Spor FK ile karşı karşıya geliyor. Heyecan dolu maç öncesi ise Iğdır FK - Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor. Iğdır FK - Van Spor canlı yayın bilgileri netleşirken yayının şifresiz ekranlara geleceği de belli oldu.
Iğdır FK - Van Spor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak netlik kazandı.
Sezonun başından itibaren performansını artırmayı hedefleyen Iğdır ekibi, taraftarının desteğini arkasına alarak sahadan galibiyetle ayrılmayı planlıyor. Van Spor FK ise deplasmanda puan kazanmayı hedefleyerek mücadeleye çıkacak. Maçın hakemi Seyfettin Alper Yılmaz olacak!
IĞDIR FK - VAN SPOR MAÇI NE ZAMAN?
Trendyol 1. Lig’in 2025-2026 sezonunda üçüncü hafta mücadelesi heyecanı yaşanıyor. Seyfettin Alper Yılmaz’ın düdük çalacağı Iğdır FK - Van Spor maçı 23 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30’da başlayacak.
IĞDIR FK - VAN SPOR MAÇI HANGİ KANALDA, ŞİFRESİZ Mİ?
Iğdır FK - Van Spor maçı TRT Tabii Spor 6 kanalından şifresiz olarak ekranlara gelecek. Taraftarlar ve futbolseverler, karşılaşmayı canlı olarak takip edebilecek.
IĞDIR FK - VAN SPOR MUHTEMEL 11
Iğdır FK: Furkan Köse, Gökcan Kaya, Conte, Burak Bekaroğlu, Ali Yaşar, Eyüp Akcan, Doğan Erdoğan, Camara, Eysseric, Fofana, Bruno
Van Spor FK: Çağlar Akbaba, Sabahattin Destici, Erdi Dikmen, Burak Kavlak, Regis, Jafferson, Mehmet Özcan, Emre Adıgüzel, Traore, Ivan Cedric, Vlachomitros