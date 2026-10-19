Sıralamalar için gözler ÖSYM'de! KPSS 2026 branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Lisans sonuçlarının ilan edilmesi ardından kendi alanlarında kaçıncı sırada olduklarını öğrenmek isteyen adaylar, branş bazında sıralamalara dair gelişmeleri takip ediyor. KPSS branş bazında sıralamaları her yıl ÖSYM tarafından paylaşılıyor. Peki,KPSS branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu?

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Branş bazında sıralamalar, adayları bilgilendirme amacıyla oluşturulmuş; kendileri ile aynı alanda sınava giren diğer adaylar arasında kendi başarı durumlarını değerlendirmelerine imkân veren bir hizmet. Branş bazında sıralama işlemleri adayların, (YÖKSİS ve e-Okul sistemi üzerinden çekilmiş olan) ÖSYM sistemi üzerinde ilgili işlemlerin yapıldığı tarih itibarıyla aktif olarak bulunan eğitim bilgileri ve bu tarih itibarıyla sistemde aktif eğitimi gözükmeyen adayların ise başvuruda belirttikleri eğitim bilgileri baz alınarak hazırlanır.

Sıralamalar için gözler ÖSYMde! KPSS 2026 branş bazında sıralamalar ne zaman açıklanacak?

KPSS BRANŞ SIRALAMALARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

ÖSYM'den konuya ilişkin resmi açıklama gelmedi. Önceki sınav dönemleri incelendiğinde, sınav sonuçlarıyla branş sıralamalarının yayımlanması arasında yaklaşık iki haftalık süre olduğu görülüyor. Geçmiş yıllardaki açıklanma süreleri örnek alındığında 2026 dönemi branş sıralamalarının 19–26 Ekim aralığında paylaşılması bekleniyor.

Branş bazındaki sıralamaların açıklanacağı tarihe ilişkin de resmî bir duyuru yapılmadı. Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle güncellenmiş branş bazında sıralamalarını öğrenebilecektir.

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