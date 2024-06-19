Sivri Akıllılar filmi, İzmir Urla Çeşmealtı’nda çekildi

Zeki Alasya ve Metin Akpınar'ın başrollerinde oynadığı film, yeniden televizyon ekranlarında yayınlandı. İzleyicilerin merak ettikleri arasında ise Sivri Akıllılar nerede çekildi, hangi semtte araması yer aldı. İşte oyuncu kadrosunda yer alan isimler...

Zeki ile Metin'in otelde garson olarak çalıştığını konu olarak elen alan Sivri Akıllılar, bugün tekrardan yayınlandı. İzleyici ile buluşan filmin çekildiği yıl ve yer araştırılırken kimlerin oynadığına dair bilgiler de haberimizde yer aldı.

SİVRİ AKILLILAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri, İzmir Urla Çeşmealtı'ndaki Nebioğlu Tatil Köyü'nde çekildi.

OYUNCU KADROSU

Zeki Alasya, Metin Akpınar, Gönül Hancı, Perran Kutman, Atilla Pekdemir, Hulusi Kentmen, İsmail Hakkı Şen, Hüseyin Kutman, Gülsen Gürsoy, Gülümser Gülhan, Aytaç Öztuna, Tuncer Necmioğlu, Tarık Şimşek, Coşkun Göğen, Ahmet Kostarika, Rana Solak.

KONUSU

Metin ile Zeki, bir otelde garson olarak çalışıyor. İkilinin arkadaşı olan Recep ve eşi Perihan gazete çekilişinden tatil kazanır ve buraya gelir. Recep ve eşinin otele geldiğinde milyoner olan Cemil de ailesiyle beraber buradadır.

Cemil'in eşinin altınları çalışınınca Zeki ve Merin hırsızı aramaya başlar.