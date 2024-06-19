Kemal Sunal'ın oynadığı Tokatçı filmi, İstanbul Sarıyer’de çekildi

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 19 Haziran 2024 11:03 - Güncelleme: 19 Haziran 2024 11:05 - Güncelleme:

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Usta oyuncu Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Tokatçı filmi bu akşam yeniden televizyon ekranlarına yayınlandı. Sevilerek izlenen projeyi izleyenler ise nerede, kaç yılında çekildi aramasını yaptı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken filmdeki sahneler büyük ilgi çekerden hangi semtte çekildiği araştırıldı.