Kemal Sunal'ın oynadığı Tokatçı filmi, İstanbul Sarıyer’de çekildi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Usta oyuncu Kemal Sunal’ın başrolünde yer aldığı Tokatçı filmi bu akşam yeniden televizyon ekranlarına yayınlandı. Sevilerek izlenen projeyi izleyenler ise nerede, kaç yılında çekildi aramasını yaptı. Güçlü oyuncu kadrosu ile dikkatleri çeken filmdeki sahneler büyük ilgi çekerden hangi semtte çekildiği araştırıldı.
Nazan Saatçi, Ali Şen gibi isimlerin yer aldığı Tokatçı filmi, bugün yeniden izleyici karşısına çıktı. Kemal Sunal’ın yer aldığı filmin yayınlanmasının ardından ise sahnelerinin çekildiği yerler merak edildi. 1983 yapımı filme dair bilgiler…
TOKATÇI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Film, 1983 yapımı olurken Şubat 1984 yılında çıktı.
NEREDE ÇEKİLDİ?
Tokatçı filminin çekimleri İstanbul Sarıyer Reşitpaşa'da gerçekleşirken 83 dakika sürüyor.
OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal (Osman) Nazan Saatçi (Emine) Şevket Altuğ (Şevket) Ali Şen (Hasan Ağa) Ünal Gürel (Kara/Karbonat Erol) Süheyl Eğriboz (Sarı Recep) Selahattin Fırat (Deli Sait) Zuhal Üstüntaş (Osman’ın Annesi) Muhteşem Durukan (Osman’ın Babası) Hakkı Kıvanç (Rüstem) Zeki Sezer (Kumarbaz Avni) Şeref Çokşeker (Emine'nin annesi) Celal Donat Çetin Başaran Zeki Alpan.
Kaynak: Türkiye Gazetesi