Recep İvedik 6 filminin bazı sahneleri Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Longoz ormanında çekildi

Şahan Gökbakar'ın sevilen serilerinden biri olan Recep İvedik'in 6.sının yayınlanmasıyla beraber büyük ilgi çekmişti. Sinemaya girdiği zaman ses getiren film bu akşam yeniden televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Konya'ya giderken yanlışlıkla Kenya'ya gidilen film hakkında Recep İvedik 6 nerede çekildi, çekimleri hangi ilde gerçekleşti merak edildi.

Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar'ın senaryosunu yazdığı Recep İvedik 6 filmi, bu akşam yeniden ekranlara gelecek. İzleyicinin severek takip ettiği filmin sahneleri büyük ilgi çekerken nerede çekilmiştir araştırıldı. Oyuncu kadrosu ve kaç yılında çekildiği de merak konusu oldu.

RECEP İVEDİK 6 NEREDE ÇEKİLDİ?

Serinin 6. filminin çekimlerinin bir kısmı Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanı'nda yapılacağı duyurulmuştu ve çekimler 3 Eylül 2018'de başladı.

OYUNCU KADROSU

Şahan Gökbakar | Recep İvedik

Nurullah Çelebi | Nurullah Sağlam

Somer Karvan | Tur rehberi Ersin

Muhammed Ali Dönmez | Nurullah'ın yeğeni

Mbaye Dieng | Songa

Chidi Benjamin John | Nahu Şef

Lorraine Kadye | Zouya

Kepsin Misodi Teke | Hunkutu Şef

NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Büyük ses getiren film, 8 Kasım 2019 tarihinde yayınlanırken 110 dakika sürüyor. Filmin yönetmenliğini yapan Togan Gökbakar, Şahan Gökbakar ile senaryosunu yazdı.

RECEP İVEDİK 6 KONUSU

Filmin ana karakteri Recep, televizyon izlerken postacıdan aldığı Kara Ambar Kamyoncular Derneğinin Konya'da gerçekleşecek olan festival davetiyesini aldı. Yakın arkadaşı Nurullah ile birlikte yola çıkan ikilinin yaşadıkları ele alınırken ikili Konya yerine Kenya'ya gider.

Afrika'da kaybolan Recep ile Nurullah, iki düşman yerel kabile arasında gerçekleşen savaşın arasında kalırken yaşadığı olaylar filmin konusu oldu.