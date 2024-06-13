Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Recep İvedik 6 filminin bazı sahneleri Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Longoz ormanında çekildi

Recep İvedik 6 filminin bazı sahneleri Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Longoz ormanında çekildi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Recep İvedik 6 filminin bazı sahneleri Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Longoz ormanında çekildi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Şahan Gökbakar'ın sevilen serilerinden biri olan Recep İvedik'in 6.sının yayınlanmasıyla beraber büyük ilgi çekmişti. Sinemaya girdiği zaman ses getiren film bu akşam yeniden televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Konya'ya giderken yanlışlıkla Kenya'ya gidilen film hakkında Recep İvedik 6 nerede çekildi, çekimleri hangi ilde gerçekleşti merak edildi.

Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar'ın senaryosunu yazdığı Recep İvedik 6 filmi, bu akşam yeniden ekranlara gelecek. İzleyicinin severek takip ettiği filmin sahneleri büyük ilgi çekerken nerede çekilmiştir araştırıldı. Oyuncu kadrosu ve kaç yılında çekildiği de merak konusu oldu.

RECEP İVEDİK 6 NEREDE ÇEKİLDİ?

Serinin 6. filminin çekimlerinin bir kısmı Bursa'nın Karacabey ilçesindeki Longoz Ormanı'nda yapılacağı duyurulmuştu ve çekimler 3 Eylül 2018'de başladı.

Recep İvedik 6 filminin bazı sahneleri Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Longoz ormanında çekildi - 1. Resim

OYUNCU KADROSU

Şahan Gökbakar | Recep İvedik

Nurullah Çelebi | Nurullah Sağlam

Somer Karvan | Tur rehberi Ersin

Muhammed Ali Dönmez | Nurullah'ın yeğeni

Recep İvedik 6 filminin bazı sahneleri Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Longoz ormanında çekildi - 2. Resim

Mbaye Dieng | Songa

Chidi Benjamin John | Nahu Şef

Lorraine Kadye | Zouya

Kepsin Misodi Teke | Hunkutu Şef

NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Büyük ses getiren film, 8 Kasım 2019 tarihinde yayınlanırken 110 dakika sürüyor. Filmin yönetmenliğini yapan Togan Gökbakar, Şahan Gökbakar ile senaryosunu yazdı.

Recep İvedik 6 filminin bazı sahneleri Bursa’nın Karacabey ilçesindeki Longoz ormanında çekildi - 3. Resim

RECEP İVEDİK 6 KONUSU

Filmin ana karakteri Recep, televizyon izlerken postacıdan aldığı Kara Ambar Kamyoncular Derneğinin Konya'da gerçekleşecek olan festival davetiyesini aldı. Yakın arkadaşı Nurullah ile birlikte yola çıkan ikilinin yaşadıkları ele alınırken ikili Konya yerine Kenya'ya gider.

Afrika'da kaybolan Recep ile Nurullah, iki düşman yerel kabile arasında gerçekleşen savaşın arasında kalırken yaşadığı olaylar filmin konusu oldu.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İstanbul Merter'de E-5 otoyolu kenarında yangınMilan'ın yeni teknik direktörü Paulo Fonseca oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ala Tokel'in nişanlısı Bertuğ Özgür Yıldırım 21 yaşında - HaberlerAla Tokel'in nişanlısı Bertuğ Özgür Yıldırım 21 yaşındaÇanakkale'de olan 3.9 büyüklüğündeki deprem Şarköy, Tekirdağ ve Biga'da hissedildi - HaberlerÇanakkale'de olan 3.9 büyüklüğündeki deprem Şarköy, Tekirdağ ve Biga'da hissedildiSandık Kokusu'nda Bora Bozbeyli karakterini kimin oynayacağı yeni sezonda belli olacak - HaberlerSandık Kokusu'nda Bora Bozbeyli karakterini kimin oynayacağı yeni sezonda belli olacak15 Haziran Cumartesi arefe günü kargolar yarım gün olarak hizmet verecek - Haberler15 Haziran Cumartesi arefe günü kargolar yarım gün olarak hizmet verecekEvde bakım maaşı, yarın (14 Haziran) hesaplara yatırılacak - HaberlerEvde bakım maaşı, yarın (14 Haziran) hesaplara yatırılacakİstanbul'da 23 ilçede elektrik kesintisi: Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş, Beyoğlu'nda kesinti 17.00 civarında bitecek - Haberlerİstanbul'da 23 ilçede elektrik kesintisi: Büyükçekmece, Beylikdüzü, Beşiktaş, Beyoğlu'nda kesinti 17.00 civarında bitecek
Sonraki Haber Yükleniyor...