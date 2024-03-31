Siyasiler nerede oy kullanacak? İşte siyasi parti genel başkanlarının sandığa gidecekleri yerler 2024

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 31 Mart 2024 09:41 - Güncelleme: 31 Mart 2024 09:41 - Güncelleme:

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Türkiye sandık başına gitmeye başladı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde genel başkanlar da sandık başında olacak. Siyasilerin nerede oy kullanacakları belli oldu. Peki, hangi lider, nerede oy kullanacak? Siyasiler hangi okulda oy verecek? İşte siyasi liderlerin ve adayların oy kullanacağı yerler 2024...