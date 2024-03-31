Siyasiler nerede oy kullanacak? İşte siyasi parti genel başkanlarının sandığa gidecekleri yerler 2024
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Türkiye sandık başına gitmeye başladı. 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde genel başkanlar da sandık başında olacak. Siyasilerin nerede oy kullanacakları belli oldu. Peki, hangi lider, nerede oy kullanacak? Siyasiler hangi okulda oy verecek? İşte siyasi liderlerin ve adayların oy kullanacağı yerler 2024...
Türkiye, yerel yöneticilerini belirlemek üzere 31 Mart bugün sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi başladı. Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de siyasi liderlerin nerede oy kullanacakları oldu. Peki, 2024 yerel seçimde liderler nerede oy kullanacak? Siyasiler nerede oy atacak? Kim nerede kullanacak? Tüm merak edilenler haberimizde...
HANGİ LİDER, NEREDE OY KULLANACAK?
Türkiye'de sandıklar kuruldu. Oy verme işlemi başladı. 61 milyon 441 bini aşkın seçmenin oy kullanacağı seçimlere, 34 siyasi parti katılıyor. Seçmenler, oylarını 5 adımda kullanabilecek. Bugün yapılacak yerel seçimlerde siyasi partilerin genel başkanları da tercihte bulunacak.
Liderlerin oy kullanacakları yerler ise şöyle;
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Üsküdar Saffet Çelebi Ortaokulu'nda oy kullanacak.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, memleketi Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik İlkokulu'nda oy kullanacak.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oyunu Ankara’da Anıttepe Ortaokulu’nda kullanacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’ndeki Emin Yükseloğlu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde oy kullanacak.
Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Kağıthane ilçesi Hamidiye Mahallesi Kağıthane İmece İlkokulu’nda sandığa gidecek.
ABB Başkanı Mansur Yavaş, oyunu Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde kullanacak.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok Karargahtepe mahallesinde bulunan Kocatepe İlkokulu’nda oy kullanacak.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Dr. Binnaz Ege - Dr. Rıdvan Ege Anadolu Lisesi’nde oy kullanacak.
Zafer Partisi Genel Başkanı Prof. Dr. Ümit Özdağ, Ankara’da TSK Mehmetçik Vakfı Hafize İhsan Payaza Ortaokulu’nda işlemini gerçekleştirecek.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu Ankara’da Çankaya Lisesi’nde oy kullanacak.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Ankara’da Özel Şener Çakmak Anadolu Lisesi’nde oy kullanacak.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul Nejat Sabuncu İlkokulu’nda oyunu kullanacak.
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Ankara Bilkent’teki Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu’nda oy kullanacak.
İyi Parti lideri Meral Akşener, Ankara Bilkent'te bulunan Türkiye Emlak Bankası Ortaokulu'nda oy kullanacak.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş İstanbul Fatih’te oy kullanacak.
Kaynak: Türkiye Gazetesi