Slovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Sultanlar Dünya Şampiyonası son 16 turunda!

Slovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Sultanlar Dünya Şampiyonası son 16 turunda!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Slovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Sultanlar Dünya Şampiyonası son 16 turunda!
Voleybol, Türkiye, Slovenya, Filenin Sultanları, TRT Spor, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda E Grubu’nda Kanada'yı yenerek lider tamamladı ve 16 turuna yükseldi. A Milli Kadın Voleybol takımı Slovenya ile eşleşti. Slovenya Türkiye voleybol maç tarihleri belli oldu.

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, namıdiğer Filenin Sultanları, Tayland’da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Voleybol Şampiyonası’nda fırtına gibi esmeye devam ediyor. 

E Grubu’nda İspanya, Bulgaristan ve Kanada’yı 3-0’lık net skorlarla mağlup ederek liderliği kapan milliler, son 16 turunda Slovenya ile karşılaşacak.

SLOVENYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Filenin Sultanları, 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Slovenya ile 1 Eylül Pazartesi günü karşılaşacak. Maç saati, maç gününe yakın belli olacak.

Slovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Sultanlar Dünya Şampiyonası son 16 turunda! - 1. Resim

Türkiye, E Grubu’nu namağlup lider tamamlayarak bu maça büyük bir moralle çıkacak. Maç, TRT Spor veya TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. Voleybolseverler için büyük bir heyecan kaynağı olacak

Melissa Vargas’ın 16 sayıyla yıldızlaştığı Kanada maçında olduğu gibi Eda Erdem Dündar, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş gibi isimlerin liderliğinde milliler, Slovenya karşısında da set vermeden galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. 

Slovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Sultanlar Dünya Şampiyonası son 16 turunda! - 2. Resim

SLOVENYA TÜRKİYE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Slovenya-Türkiye maçı, Tayland’ın Nakhon Ratchasima kentinde oynanacak. 2025 FIVB Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası’nda grup maçları ve son 16 turu karşılaşmaları burada düzenleniyor. Çeyrek finaller, yarı finaller ve final ise Bangkok’ta gerçekleştirilecek. 

Slovenya-Türkiye voleybol maçı ne zaman? Sultanlar Dünya Şampiyonası son 16 turunda! - 3. Resim

MAÇ TAKVİMİ NETLEŞTİ

Son 16 turu maçları 29 Ağustos-1 Eylül tarihleri arasında, çeyrek finaller 3-4 Eylül’de, yarı finaller ve finaller ise 7 Eylül’de oynanacak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

