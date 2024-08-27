Sofyan Amrabat Fenerbahçe yolcusu! Görüşmeler başladı...

Fenerbahçe, orta saha transferi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertli ekip, geçen sezon Manchester United'da kiralık olarak forma giyen ve bonservisi Fiorentina'da bulunan Sofyan Amrabat ile ciddi şekilde ilgileniyor.

Gianluca Di Marzio'nun son dakika olarak paylaştığı bilgilere göre, Fenerbahçe, Sofyan Amrabat için resmi teklifte bulundu. Bu gelişme, Fenerbahçe'nin Sofyan Amrabat'ı kadrosuna katma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor.

SOFYAN AMRABAT FENERBAHÇE

Sports Digitale'in haberine göre Fenerbahçe, Sofyan Amrabat'ı satın alma opsiyonlu olarak kiralamak istiyor. Yapılan teklifin detaylarına göre, Sofyan Amrabat'ın satın alma opsiyonu 12 milyon euro olarak belirlendi.

Fenerbahçe taraftarları, Sofyan Amrabat'ın takıma katılmasını heyecanla beklerken, transferin gerçekleşmesi durumunda sarı-lacivertli ekibin orta sahada büyük bir güç kazanacağı düşünülüyor.