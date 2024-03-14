ŞOK 13 Mart - 19 Mart oyun bilgisayarları fiyatı 2024

Düzenleyen: Kübra Çelepi / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Mart 2024 15:39 - Güncelleme: 14 Mart 2024 15:40 - Güncelleme:

Şok, Haber

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ŞOK oyun bilgisayarları ne kadar, sorusu gündem oldu. ŞOK, teknolojik ürünleri tüketiciler ile buluşturmaya devam ediyor. ŞOK Market oyun bilgisayarı satıyor. Şok'un aktüel ürün afişlerinde yer alan oyuncu bilgisayarları ne kadar, kaç para? İşte fiyatları