ŞOK 13 Mart - 19 Mart oyun bilgisayarları fiyatı 2024
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ŞOK oyun bilgisayarları ne kadar, sorusu gündem oldu. ŞOK, teknolojik ürünleri tüketiciler ile buluşturmaya devam ediyor. ŞOK Market oyun bilgisayarı satıyor. Şok'un aktüel ürün afişlerinde yer alan oyuncu bilgisayarları ne kadar, kaç para? İşte fiyatları
ŞOK'a gaming bilgisayar kasası geliyor. Perakende zincir marketler, her ayın belirli günleri teknolojik ürünler satıyor. ŞOK Market oyun bilgisayarı 13 Mart – 19 Mart tarihleri arasında raflardaki yerini alacak. Peki, ŞOK oyun bilgisayarları ne kadar? İşte ŞOK 13 Mart 19 Mart oyun bilgisayarları fiyatı 2024
ŞOK OYUN BİLGİSAYARLARI KAÇ PARA?
ŞOK, 13 Mart – 19 Mart tarihleri arasında satacağı ürünleri duyurdu. Buna göre Gamers Arena markalı oyun bilgisayarları başta olmak üzere monitörler ve oyuncu koltukları, tüketicilere sunulacak. İşte ŞOK Market oyun bilgisayarlarının fiyat listesi...
Gamers Arena Hell Oyun Bilgisayarı: 12 bin 499 TL
Gamers Arena Rank Oyun Bilgisayarı: 16 bin 999 TL
Gamers Arena Space Oyun Bilgisayarı: 29 bin 499 TL
Gamers Arena The Myth Oyun Bilgisayarı: 19 bin 199 TL
Gamers Arena Proc Oyun Bilgisayarı: 20 bin 999 TL
Gamers Arena Extremely Oyun Bilgisayarı: 24 bin 999 TL
Gameon GOB24FHD75IPS Monitör: 2 bin 799 TL
Twisted Minds Monitör: 3 bin 899 TL
Twisted Minds Monitör: 4 bin 999 TL
Twisted Minds A Design TM-A-1060-RGB Karbon Fiber E-Spor Oyuncu Masası: 3 bin 499 TL
Twisted Minds T Ayak TM-GD27-T-RGB Double Top Karbon Fiber E-Spor Oyuncu Masası: 4 bin 399 TL
Twisted Minds TM8410-NR Comfort RGB Bluetooth Hoparlor Massage Points E-Spor Oyuncu Koltuğu: 7 bin 999 TL
Kaynak: Türkiye Gazetesi