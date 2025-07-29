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ŞOK 30 Temmuz-5 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK markete hangi ürünler geliyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ŞOK 30 Temmuz-5 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK markete hangi ürünler geliyor?
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ŞOK 30 Temmuz-5 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Bu hafta indirimli ürünler arasında kediler için su çeşmesi, kendi kendini temizleyen kedi tuvaleti, takip cihazı ve akıllı hayvan besleyici cihaz var. Pet taşıma çantaları, tasmalar, mama kapları ve kedi tırmalama direkleri Şok marketlerde indirimli olarak satın alabiliyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünler geliyor? İşte detaylar...

ŞOK market Temmuz ayının sonlarına doğru indirimlerine devam ediyor. ŞOK market 30 Temmuz Çarşamba kataloğu indirimli ürünleri fiyat listesini paylaştı.

ŞOK markette 30 Temmuz-5 Ağustos arasında onlarca ürün raflarda yerlerini alıyor. Peki, ŞOK markete hangi ürünler geliyor?  İşte 30 Temmuz-5 Ağustos ŞOK market indirimleri...

ŞOK 30 Temmuz-5 Ağustos 2025 aktüel ürünler kataloğu: ŞOK markete hangi ürünler geliyor? - 1. Resim

ŞOK MARKETE HANGİ ÜRÜNLER GELİYOR?

ŞOK aktüel ürünler kataloğunun yeni indirimleri duyuruldu. Bu haftaki indirimler arasında kedi su çeşmesi 599 TL, akıllı hayvan besleyicisi 1,999 TL, otomatik kedi tuvaleti 9,299 TL, kedi taşıma çantası 299 TL, kedi taşıma kutusu 199 TL, kedi tüy toplama tarağı 49,95 TL'den satışa çıkacak. 

Saksılar, rattan desen koltuklar, plastik tabureler ve sehpalarla birlikte piknik seti, mangal maşası gibi ürünler 30 Temmuz çarşamba günü gelecek.

ŞOK 30 TEMMUZ-5 AĞUSTOS 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

ŞOK 30 Temmuz 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu

ŞOK 30 Temmuz 2025 Evcil Hayvan Ürünleri Aktüel Kataloğu

Şok Aktüel 30 Temmuz 2025 Bahçe ve Balkon Ürünleri Kataloğu

Şok Aktüel 30 Temmuz 2025 Sayfa 4

Şok Aktüel 30 Temmuz 2025 Sayfa 5

Şok Aktüel 30 Temmuz 2025 Win Kataloğu Sayfa 6

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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