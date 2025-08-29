Son dakika Beşiktaş haberi! Sergen Yalçın döndü mü? Efsane idmana çıkıyor...

UEFA Avrupa Ligi’nde Shakhtar Donetsk’e elenerek başlayan ve Avrupa’daki macerası için hedefini Konferans Ligi olarak belirleyen temsilcimiz Beşiktaş, İsviçre’de 1-1 berabere kaldığı Lausanne Sports takımına sahasında 1-0 mağlup oldu ve Avrupa defterini tamamen kapadı. Son günlerin tartışılan ismi Ole Gunnar Solskjaer’in üçlü savunma tercihiyle başladığı maçta kötü bir futbol sergileyen siyah beyazlı takım, büyük hayal kırıklığına neden oldu.

Akabinde Solskjaer gönderildi, yerine gelecek isim merak konusu oldu. Siyah beyazlılar bu işi de apar topar çözdü. Takımın başına Beşiktaş efsanelerinden Sergen Yalçın'ın getirildiği öğrenildi. Detaylar merak konusu oldu, Sergen Yalçın döndü mü, Beşiktaş'ın yeni hocası idmana çıkacak mı? İşte ayrıntılar...

182 milyon avro değerindeki Beşiktaş kendisinin yaklaşık beşte biri (40 milyon avro) değerindeki Lausanne önünde elenmekten kurtulamadı. Oysa İsviçre ekibinin değeri neredeyse siyah beyazlıların santrforu Tammy Abraham kadardı. Beşiktaş yeni forvetini 33 milyon avroya mâletti.

BEŞİKTAŞ'TAN SON DAKİKA SOLSKJAER AÇIKLAMASI

Maç sonrası Ole Gunnar Solskjaer takımdan gönderildi. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile olan sözleşmemiz yapılan yönetim kurulu toplantısında alınan karar neticesinde feshedilmiştir. Başkanımız Serdal Adalı toplantı sonrası yaptığı görüşmede Solskjaer’e bugüne kadar olan hizmetleri için teşekkür etti. Kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."

BEŞİKTAŞ'IN YENİ HOCASI KİM, SERGEN YALÇIN GERİ Mİ DÖNDÜ?

Serdal Adalı başkan seçilmeden önce bile Sergen Yalçın’la çalışmak istediğini açıklamıştı. Adalı başkan olduktan sonra da hocaya teklif götürmüş fakat Sergen Yalçın o dönemde kardeşinin sağlık problemi sebebiyle kabul etmemişti. Bu defa hocanın takımın başına geçmesine kesin gözüyle bakılıyordu ki flaş gelişmeler peş peşe yaşandı. Siyah beyazlılar işi gece yarısı çözdü.

TRT Spor’un haberine göre, yönetim hızlı bir şekilde Yalçın ile temasa geçti ve taraflar anlaşmaya vardı. Deneyimli teknik adam bugün takımın başında ilk antrenmana çıkacak. Beşiktaş’ın, Sergen Yalçın ile 2 yıllık bir sözleşme imzalaması bekleniyor.