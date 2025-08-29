Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Rakip Alanyaspor, yayın bilgileri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig'in 4. haftasında Corendon Alanyaspor sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Alanyaspor - Beşiktaş maçının ayrıntıları araştırılıyor. Peki Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, yayın bilgileri belli mi, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

UEFA Avrupa Ligi’ne Shakhtar Donetsk’e elenerek başlayan ve Avrupa’daki macerası için hedefini Konferans Ligi olarak belirleyen Beşiktaş, İsviçre’de 1-1 berabere kaldığı Lausanne Sports takımına sahasında 1-0 yenildi ve Avrupa'ya veda etti. Büyük hayal kırıklığı yaşayan taraftar gözünü Süper Lig'de dikti. İnternette Şu sıralar Beşiktaş'ın maçı ne zaman? diye aratmalar üst sıraya çıkıyor. Peki Alanyaspor - Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte detaylar... 

Trendyol Süper Lig'in 4. hafta müsabakaları 29, 30 ve 31 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Taraftarların Beşiktaş'ın maçı ne zaman? diye araştırıyor. Rakip Alanyaspor, geri sayım başladı, maç detayları, yayın bilgileri de belli oldu. 

BEŞİKTAŞ KAÇINCI SIRADA? 

Beşiktaş ligde oynadığı 1 maçta 1 galibiyet aldı. Beşiktaş'ın ligin ilk haftasında Kayserispor ile oynayacağı maç ileri bir tarihe ertelenmişti. Siyah beyazlıların ligin ikinci haftasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın ligin üçüncü haftasında oynayacağı Konyaspor mücadelesi de ileri bir tarihe ertelenmişti. Beşiktaş, topladığı 3 puanla ligde 8. sırada yer alıyor.

Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Rakip Alanyaspor, yayın bilgileri belli oldu - 1. Resim

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN? 

Alanyaspor - Beşiktaş maçı 31 Ağustos Pazar günü Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma saat 21.30'da başlayacak.

Beşiktaş'ın maçı ne zaman? Rakip Alanyaspor, yayın bilgileri belli oldu - 2. Resim

ALANYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor ile Beşiktaş maçı beIN Sports 2 ekranlarından yayınlanacak.

