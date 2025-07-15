Son Sefer filmi konusu ne, gerçek hikaye mi? Oyuncu kadrosu araştırılıyor

15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin 9. yıldönümünde TRT 1'de "Son Sefer" filmi, bir otobüs şoförünün sıradan yolculuğunun vatan için unutulmaz bir direnişe dönüşmesini anlatıyor. 15 Temmuz 2025 Salı akşamı saat 20.00'de ilk kez ekrana gelen Son Sefer filmi gerçek hikaye mi merak edilirken konusu ve oyuncu kadrosu dikkat çekiyor.

15 Temmuz 2016 gecesini konu alan Son Sefer filmi ilk kez TRT 1'de ekrana geliyor. FETÖ hain darbe girişimine karşı milletin destansı direnişini anlatıyor.

SON SEFER FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Son Sefer, 15 Temmuz 2016 darbe girişimi sırasında yaşanan gerçek olaylardan ilham alıyor. Hikaye kurgusal karakterler ve olaylar etrafında geçse de 15 Temmuz 2016 darbe gecesinden ilham alıyor.

SON SEFER FİLMİ KONUSU NE?

Son Sefer filmi, 15 Temmuz 2016 gecesi İstanbul'da bir otobüs şoförü olan Ercan'ın Atatürk Havalimanı'na doğru yola çıkar. Yolculuğu ise darbe girişiminde destansı bir direnişe dönüşür.

Emekli olmaya hazırlanan Ercan, otobüsünde aralarında kızının sevdiği adam Kerem'in de bulunduğu yolcular yola çıkar ancak darbe girişimi başlayınca yolculuk bir anda vatanı koruma mücadelesine evrilir.

Film hem bireysel hem de toplumsal bir sınavı gözler önüne sererken Ercan'ın geçmişteki travmaları ve Kerem'in sevidği kadın ve ülke için yedek kuleye ulaşma çabası ile otobüsteki yolcuların dayanışması 15 Temmuz ruhunu yansıtan bir hikaye sunuyor.

SON SEFER FİLMİ OYUNCULARI

Sümeyye Aydoğan

Caner Topçu

Zafer Algöz

Cem Özer

Adnan Biricik

Hülya Şen

Murat Danacı

Berke Üzrek

Aslıhan Karalar

Kaan Yılmaz

Ecem Simge Yurdatapan

Oğuzhan Karbi

Çağla Naz Kargı

Alperen Çavdar

Ayberk Aladar

Edip Zeydan

Çağrı Güneş

Çağdaş Tekekioğlu

Korcan Kol

Melis Şenozan

Elena Hakgöze