Anadolu Vakfı Burs başvuru süreci ardından gözler değerlendirme sürecine çevrildi. Sonuçlar açıklandığında adaylar durumlarını Anadolu Vakfı üzerinden çevrim içi başvuru sistemiyle kontrol edebilecek. Peki tarih belli oldu mu? Anadolu Vakfı Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaydet a- | +A

Kasım ayının büyük bir kısmının geride kalmasıyla birlikte Anadolu Vakfı Burs başvuru sonuçlarına yönelik araştırmalar hız kazandı. Vakıf açıklaması doğrultusunda 026–2027 eğitim öğretim yılı lisans burs sonuçlarının Aralık 2026'nın ilk haftasında açıklanması bekleniyor. Burs ödemeleri Ekim–Haziran arasında 9 ay boyunca yapılıyor. İlk kez burs almaya hak kazananların ödemelerinin Ocak ayında başlaması öngörülüyor.

ANADOLU VAKFI BURS BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Anadolu Vakfı'nın resmi sayfasında burs değerlendirme sonuçlarına ilişkin; "Burs sonuçları, Aralık ayının ilk haftası www.anadoluvakfi.org.tr adresinden duyurulmaktadır. Başvuru yapan adaylar, Burs Başvuru Sonuçları bölümünden giriş yaparak sonucunu öğrenebilir." ifadelerine yer verildi.

Sonuç açıklaması... Anadolu Vakfı Burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

BURS ÖDEMELERİ HANGİ DÖNEMLERİ KAPSAR?

Burs ödemeleri 9 ay süresince aylık olarak Ekim-Haziran döneminde yapılır. Her yeni eğitim ve öğretim yılında ilk kez bursiyer seçilen öğrencilere burs sonuçları Aralık ayının ortasında açıklandığı için, ilk ödeme ilgili yılın Ocak ayı itibariyle başlar. İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerlerin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması gerekmektedir.

Bursiyerler belirtilen bankada kendi isimlerine TL hesabı açtırırlar. İşlemler (nakit çekme, EFT/havale) ilgi bankaya ait kart ile tüm ATM noktalarından masrafsız yapılabilmektedir. ATM noktaları dışında internet bankacılığıyla yine herhangi bir ücret ödemeden para transferinde gerçekleştirilebilmektedir.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala