İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), ara sınav süreci ardından gözler sonuç duyurusuna çevrilmişti. AUZEF ara sınav sonuçları kısa sürede ilan edildi.

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İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF), 14-15 Kasım 2026 tarihlerinde düzenlenen güz dönemi ara sınavlarının sonuçlarını 20 Kasım’da açıkladı. Öğrenciler, sınav puanlarını çevrim içi sistem üzerinden görüntüleyebiliyor. AUZEF’te ders başarı notunun hesaplanmasında ara sınav (vize) notu yüzde 30, bitirme (final) veya bütünleme sınavı notu ise yüzde 70 oranında etkili oluyor.

Sonuç duyurusu geldi! AUZEF ara sınav sonuçları sorgulama

AUZEF SONUÇ DUYURUSU

İstanbul Üniversitesi'nden yapılan açıklamada; "Değerli Öğrencilerimiz,

Ara Sınav (Vize) sonuçları açıklanmıştır. Sınav sonuçlarınızı https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresi üzerinden görüntüleyebilirsiniz.

Sınav sonuçlarına itirazınızı 23.11.2026 saat 23.59'a kadar https://auzefsinav.istanbul.edu.tr adresinden yapabilirsiniz. Farklı yollardan yapılacak sınav sonuç itirazları dikkate alınmayacaktır." denildi.

AUZEF SINAV SONUÇ SORGULAMA EKRANI

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