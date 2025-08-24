sonuc.osym.gov.tr ekranı: YKS tercih sonuçları açıklandı mı? 2025 YKS yerleştirme sonuçları sorgulama

2025-2026 Eğitim yılında üniversiteye başlamak olanlar, YKS tercih sonuçlarının açıklanmasını bekliyor. Bir senedir üniversite sınavına hazırlanan öğrenciler, üniversite yerleştirme sonuçları öğrenmek istiyor.

YKS tercih sonuçları açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. İşte 2025 ÖSYM'nin son güncel duyuru sayfası...

YKS TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

YKS tercih sonuçları henüz açıklanmamıştır. Her an üniversite sonuçları ÖSYM tarafından duyurulabilir. Bu nedenle öğrencilerin ÖSYM'nin internet adresini anbean takip etmesi önemlidir.

ÜNİVERSİTE YERLEŞTİRME SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Üniversite yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfasından üzerinden öğrenilecektir.



Sınava katılan adaylar, aday şifresi ve T.C. kimlik numarasıyla sisteme giriş yaparak kazandığı okulu ve bölüm hakkında bilgi sahibi olabilecek.

YKS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YKS kayıt işlemleri 1-5 Eylül 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 1-3 Eylül 2025 tarihleri arasındadır.

ÜNİVERSİTE E-KAYIT EKRANI İÇİN TIKLAYIN