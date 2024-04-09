Sosyal medyanın popüler içeceği Altın Süt yapımı ve faydaları

Altın süt nedir, nasıl yapılır, sorusu arama motorlarında sıklıkla sorgulanıyor. Son zamanların sosyal medyada en çok konuşulan içeceği Altın Süt hakkında detaylar merak konusu oldu. Peki, Altın Sütün içinde neler var? Altın süt günde kaç kere içilir? Golden Milk sıcak mı içilir soğuk mu? Tüm merak edilenler haberimizde...

Son zamanlarda popülerlik kazanan Golden Milk yani Altın Süt faydalarıyla gündem oldu. Bir Hint içeceği olan "haldi doodh"un modern versiyonu Altın Süt nedir? nasıl yapılır ve etkileri nelerdir? İşte faydaları ve yapılışı...

ALTIN SÜT NEDİR?

Altın süt, antioksidan özellikleriyle bilinen zerdeçal kurkumin içeren bir içecektir. Altın süt, zerdeçalın süt veya bitkisel süt ile karıştırılmasıyla yapılır.

SAYISIZ FAYDASI OLAN ALTIN SÜT NASIL YAPILIR?

Son dönemlerde adını sıkça duyduğumuz ve ana maddesi zerdeçal olan altın süt, ismini de renginden almıştır. Altın sarısı renge sahip olan bu içecek zerdeçalın yanı sıra süt, karabiber, tarçın gibi birbirinden sağlıklı besinlerin bir araya gelmesi ile elde ediliyor.

ALTIN SÜT MALZEMELERİ

2 su bardağı süt (inek sütü badem sütü veya Hindistan cevizi sütü de kullanabilirsiniz)

2 çay kaşığı tarçın

2 çay kaşığı zerdeçal tozu

*Bir tutam karabiber

1 çorba kaşığı bal

1/4 tatlı kaşığı toz zencefil

Bal veya agave şurubu (isteğe bağlı)

EVDE ALTIN SÜT NASIL YAPILIR?

Bir sos tenceresinde sütü veya bitkisel sütü ısıtın, kaynamaya yaklaştırın. Isınan süte zerdeçal, zencefil, tarçın ve karabiberi ekleyin. Karışımı iyice karıştırın. Karışımı hafifçe kaynatın ve ocaktan alın. İsteğe bağlı olarak bal veya agave şurubu ekleyerek tatlandırabilirsiniz. Altın sütü bardağa dökün ve sıcak olarak servis yapın.

ALTIN SÜT FAYDALARI

Zerdeçal, antioksidan, anti-inflamatuar ve sindirimi destekleyici özelliklere sahip olan altın sütün, sağlığa birçok faydası bulunur. Zerdeçalın içindeki kurkumin adlı bileşen, antioksidan etkileriyle bilinir. Antioksidan etkileriyle hücreleri koruyabilir.

Metabolizmayı hızlandırır, sindirimi düzenler. Yağ yakımını hızlandırır. Altın süt aynı zamanda tok tutma özelliği ile kilo vermeye de yardımcı olur. Anti-inflamatuar özellikleri sayesinde iltihaplanmayı azaltabilir. Sindirim sistemini destekleyerek sindirim sorunlarına iyi gelebilir.

Altın süt metabolizmayı hızlandırır, aynı zamanda regl sancılarını yatıştırır. Bağışıklık sistemini güçlendirici etkileri olabilir.

Uykuyu düzenleyici ve rahatlatıcı özellikleriyle uyku kalitesini artırabilir.

ALTIN SÜT GÜNDE KAÇ KERE İÇİLİR?

Altın sütü günde en fazla 2 defa tüketilmelidir. Günün istediğiniz saatinde ise altın sütünü tüketebilirsiniz Sabahları veya akşamları tüketerek sağlık için faydalarından yararlanabilirsiniz.

ALTIN SÜT SICAK MI İÇİLİR SOĞUK MU?

Altın süt zerdeçal, karabiber ve bal ile hazırlanan sıcak bir içecek türünü oluşturuyor.

Altın sütü sağlık durumu veya alerjileri olanlar için öneri veya doktor tavsiyesi almak önemlidir.