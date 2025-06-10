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Söylemezsem Olmaz neden yok? 10 Haziran yayın akışı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Söylemezsem Olmaz neden yok? 10 Haziran yayın akışı
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beyaz TV'de ekrana gelen Söylemezsem Olmaz programı hafta içi her gün 08.45'te ekrana geliyordu. Didem Delen, Pınar Eliçe ve Bilal Özcan'ın sunduğu program TV yayın akışında yer almadı. Söylemezsem Olmaz ekranda olmama nedeni ve yayınlanıp yayınlanmayacağı merak ediliyor.

10 Haziran TV yayın akışında ekrana gelmeyen Söylemezsem Olmaz neden yok merak ediliyor. Beyaz TV'de ekrana gelen  Didem Delen, Pınar Eliçe ve Bilal Özcan'ın sunduğu Söylemezsem Olmam ekranda olmama nedeni merak ediliyor.

SÖYLEMEZSEM OLMAZ NEDEN YOK?

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmam 10 Haziran Salı günü ekrana gelmedi. Didem Delen, Pınar Eliçe ve Bilal Özcan sunduğu programın ekrana gelmeme nedeni açıklanmadı. Program yayın akışı değişikliği ve sezon arası vermesi nedeniyle ekrana gelmiyor olabilir. Kanaldan resmi bir açıklama gelmedi. 

Söylemezsem Olmaz neden yok? 10 Haziran yayın akışı - 1. Resim

BEYAZ TV YAYIN AKIŞI 10 HAZİRAN

07:30 - Beyaz Ana Haber (Tekrar)

08:45 - Seksenler (Dizi Film)

11:00 - Nur Viral’le Hayatta Her Şey Var (Canlı)

13:00 - Esra Ezmeci İle Yeni Baştan (Canlı)

15:00 - Nermin'in Enfes Mutfağı (Canlı)

16:20 - Seksenler (Dizi Film)

18:30 - Beyaz Ana Haber (Canlı)

19:30 - Mortal Kombat (Film)

21:30 - Gece Adamı (Film)

23:30 - Ne Var Ne Yok (Canlı)

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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