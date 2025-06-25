Sporseverler heyecanla bekliyor: UFC 317 ne zaman, saat kaçta, ve hangi kanalda?

UFC 317, Ilia Topuria ile Charles Oliveira'nın hafif sıklet şampiyonluk mücadelesine sayılı günler kaldı. T-Mobile Arena'da gerçekleşecek mücadeleyi Türkiye'deki dövüşseverler canlı olarak takip edebilecek. Bu heyecanlı gece UFC 317 hangi kanalda yayınlanacağı belli olurken tarih ve saat bilgileri de netleşti.

Merakla beklenen UFC 317 etkinliği, dövüş sporları tutkunlarını bir kez daha nefes kesen karşılaşmalarla buluşturmaya hazırlanıyor.

Hafif sıklet şampiyonluk kemeri için Ilia Topuria ve Charles Oliveira’nın karşı karşıya geleceği bu dev organizasyon, Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da düzenlenecek. Türkiye’den de canlı olarak izlenebilecek.

UFC 317 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UFC 317, 28 Haziran 2025 Cumartesi günü ABD’nin Las Vegas şehrinde, T-Mobile Arena’da düzenlenecek. Türkiye saatiyle ana kart karşılaşmaları 29 Haziran 2025 Pazar sabahı saat 05.00’te başlayacak.

Ön eleme mücadeleleri ise yaklaşık olarak saat 02.00 civarında dövüş severlerle buluşacak

Etkinlik, UFC’nin her yıl düzenlediği Uluslararası Dövüş Haftası’nın (International Fight Week) bir parçası olarak gerçekleşiyor.

Bu özel hafta da, UFC Hall of Fame töreni ve UFC X Fan Deneyimi gibi etkinliklerle de düzenlenecek. 12 farklı karşılaşmanın yer alacağı UFC 317, ana kartta ve ön elemelerde birçok yıldız ismi bir araya getiriyor.

UFC 317 HANGİ KANALDA?

Türkiye’deki dövüş severler, UFC 317’yi S Sport Plus platformu üzerinden canlı olarak izleyebilecek. Maçı takip etmek isteyenlerin S Sport Plus üyeliğine sahip olması gerekiyor.

Ayrıca, TV+ platformunda da UFC heyecanı TV+ Ekstra kanalında izleyicilerle buluşacak.

ILİA TOPURİA - CHARLES OLİVEİRA KARŞILAŞMASI NE ZAMAN?

Ilia Topuria ile Charles Oliveira arasındaki hafif sıklet şampiyonluk mücadelesi, UFC 317’nin ana etkinliği olarak 29 Haziran Pazar sabahı Türkiye saatiyle 05.00’te başlayacak ana kartın kapanış maçı olacak. Bu karşılaşma, boşalan hafif sıklet kemerini kimin alacağını belirleyecek.

Bu iki yıldız ismin dışında UFC 317'de Alexandre Pantoja ile Kai Kara-France arasındaki sinek sıklet şampiyonluk maçı gibi diğer önemli karşılaşmalarla da dikkat çekiyor.

Ana kartta Beneil Dariush ile Renato Moicano, Brandon Royval ile Joshua Van gibi mücadeleler de yer alıyor.

UFC 317 NEREDEN İZLEYEBİLİRİM?

Maçı izlemek isteyenler, S Sport Plus veya TV+ Ekstra üyesi olması gerekiyor.