Spotify'a mesaj özelliği mi geliyor? DM üzerinden konuşulabilecek

Spotify'a mesaj özelliği mi geliyor? DM üzerinden konuşulabilecek

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Spotify&#039;a mesaj özelliği mi geliyor? DM üzerinden konuşulabilecek
Spotify, Mesaj, DM, Uygulama, Sosyal Medya, Yeni Özellik, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Dijital müzik platformu Spotify, kullanıcı deneyimini sosyal bir boyuta taşımak için yeni bir özelliği devreye alıyor. Müzik paylaşımını kolay hale getirmeye hazırlanan Spotify'a mesaj özelliği geliyor. Kullanıcılar DM üzerinden konuşabilecek.

Spotify, müzikseverlerin platform içinde doğrudan iletişim kurmasını sağlayacak yeni bir mesajlaşma özelliğiyle gündemde. Kullanıcıların merakla beklediği detaylar ortaya çıkıyor.

SPOTİFY’A MESAJ ÖZELLİĞİ Mİ GELİYOR?

Spotify, müzik dinleme deneyimini daha sosyal hale getirmek için “Messages/Mesajlar” adını verdiği bir doğrudan mesaj (DM) özelliğini kullanıma sunuyor.

26 Ağustos 2025’te duyurulan bu özellik 16 yaş ve üzeri kullanıcıların şarkı, podcast ve sesli kitap gibi içerikleri uygulama içinden paylaşmasına imkan tanıyor.

Özellik, hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılara açık olacak ve seçili pazarlarda bu hafta içinde mobil cihazlarda erişilebilir hale gelecek. 

Mesajlaşma özelliği, Spotify’ın kullanıcı geri bildirimlerine cevap olarak geliştirdiği bir adım olarak öne çıkıyor. Daha önce şarkı paylaşımı için Instagram, WhatsApp veya Snapchat gibi harici uygulamalara ihtiyaç duyan kullanıcılar, artık bu işlemi Spotify içinde gerçekleştirebilecek.

Spotify'a mesaj özelliği mi geliyor? DM üzerinden konuşulabilecek - 1. Resim

SPOTİFY’DA DM/SOHBET ÜZERİNDEN MESAJLAŞMA VAR MI?

Spotify’ın yeni “Messages” özelliği, kullanıcıların uygulama içinde birbiriyle doğrudan mesajlaşmasına imkan tanıyor. Kullanıcılar, “Now Playing/Şimdi Çalıyor” ekranındaki paylaş simgesine dokunarak bir şarkı, podcast veya sesli kitabı seçtikleri bir arkadaşlarına gönderebiliyor. Bu işlem, yalnızca daha önce Jams, Blends, ortak çalma listeleri veya aile/duo planları aracılığıyla etkileşimde bulunulan kişilerle mümkün.

Spotify'a mesaj özelliği mi geliyor? DM üzerinden konuşulabilecek - 2. Resim

SPOTİFY MESAJ ÖZELLİĞİ ÜCRETLİ Mİ?

Spotify’ın mesajlaşma özelliği hem ücretsiz hem de Premium kullanıcılar için erişilebilir. Ancak özellik yalnızca 16 yaş ve üzeri kullanıcılara açık.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

