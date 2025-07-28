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Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın adı değişti mi?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Şükrü Saraçoğlu Stadı&#039;nın adı değişti mi?
Fenerbahçe, Futbol, İsim Değişikliği, Ülker Stadyumu, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Spor Kulübü Chobani firması ile anlaştığını duyurdu. Fenerbahçe’den yapılan açıklamada “2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır” denildi. Bunun üzerine Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın adı değişti mi? sorusu gündeme geldi.

Fenerbahçe, Chobani ile anlaşma sağladı. 2025-2026 sezonundan itibaren  5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu aldı.

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Yaşanan gelişmelerin ardından Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın adı değişti mi? sorusunun cevabı arama motorlarında hız kazandı.

Şükrü Saraçoğlu Stadı'nın adı değişti mi? - 2. Resim

ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU STADI'NIN ADI DEĞİŞTİ Mİ?

Fenerbahçe stadının adı değişti. Chobani ile anlaşmaya varılmasının ardından Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin adı da değişmiş oldu.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nden yapılan açıklama şöyle oldu:

'Kulübümüz ile Chobani firması arasındaki görüşmeler sonucunda 2025-2026 sezonundan itibaren 5+5 sezon geçerli olmak üzere stadyum isim sponsorluğu ve 2+3 sezon geçerli olmak üzere Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu için anlaşmaya varılmıştır.

Anlaşma detaylarına göre;

2025-2026 Futbol sezonu ve devam eden sezonlar için stadyum isim ve sponsorluk bedeli 10.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. 

2025-2026 Futbol sezonu için Futbol A Takımı Avrupa forma göğüs sponsorluğu bedeli ise 4.000.000 Euro olarak belirlenmiştir. Devam eden sezonlar için minimum 4.000.000 Euro olmak üzere, Şampiyonlar Ligi veya Avrupa Ligi katılımına göre değişiklik gösterecektir.'

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ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU STADI'NIN YENİ İSMİ NE OLDU?

Stadyum isim sponsorluğu artık Chobani'de olduğu için Fenerbahçe'nin yeni stadyum ismi 'Chobani Stadyumu Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi' oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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