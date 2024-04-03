Fenerbahçe'nin Süper Kupa maçına U19 ile çıkma kararı sonrası U19 nedir, sorusu hız kazandı. Vatandaşlar arama motorlarında U19 ne oluyor, sorgulaması yapıyor. İşte Süper Lig ekiplerinin U19 takımları hakkında detaylar...

U19 Gelişim Ligleri yaşanan gelişmelerin ardından merak konusu oldu. Ligde Süper Lig ekiplerinin U19 takımları mücadele etmektedir. Peki, U19 ne oluyor? Tüm merak edilenler haberimizde...

U19 NE NEDİR?

U19 Gelişim Ligleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Süper Lig ve 1. Lig kulüplerinin altyapı takımlarına yönelik düzenlenen lig turnuvasıdır. U19 Süper Lig ekipleri Elit Lig A'da, U19 TFF1. Lig ekipleri Elit Lig B'de mücadele eder.

U19 SÜPER LİG NE ANLAMA GELİYOR?

U19 Süper Lig, U19 Gelişim Ligleri'nin bir ligidir. U19, Ulusal gençlik takımı ya da 19 yaş altı genç futbol takımı anlamına gelir.

Bu takımlar, genel olarak uluslararası turnuvalarda yer alır ve genç oyuncuların milli takım tecrübesi kazanmasına yardımcı olur. Ayrıca, bu takımların amacı ulusal takımlara oyuncu yetiştirmektir. U19 takımları, genellikle 19 yaşın altında olan futbolcuların yer aldığı bir takımdır. Bu takımların ulusal takımda yer alabilmesi için 19 yaşında olmaları gerekir.

Ligde Süper Lig ekiplerinin U19 takımları mücadele etmektedir. 2018-19'da başlayan ligi ilk olarak Galatasaray kazanmıştır. 2019-20 sezonu COVID-19 pandemisi nedeniyle iptal edilmiştir. Son şampiyon İstanbul Başakşehir Futbol Kulübüdür.