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Süper Lig'de bay geçilen haftada puan durumunda herhangi bir değişiklik olmuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de bay geçilen haftada puan durumunda herhangi bir değişiklik olmuyor
Trendyol Süper Lig, Fenerbahçe - Galatasaray, Tff, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 2024- 2025 maç takvimini duyurdu. Haftaların karşılaşmaları belli olurken bay geçilen haftalar da netleşti. Taraftarlar ise bay geçince puan alınıyor mu merak ediyordu. Beşiktaş 3. hafta ve Galatasaray 11. haftada bay geçecek.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon maç fikstürü belli oldu. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6. haftada oynanırken 5. haftada TS ile BJK karşılaşacak.

TFF, Süper Lig'de bay geçilecek haftaları da duyururken bay geçen takımlar puan alır mı, futbolda bay geçmek ne demek gündeme gelmişti.

SÜPER LİG'DE BAY GEÇİNCE TAKIMLAR PUAN ALINIYOR MU?

Trendyol Süper Lig'de takımların ne zaman bay geçeceği netleşti. Lig'de bay geçilen haftalarda herhangi bir puan farklılığı olmazken takımların puan durumları aynı kalır.

Süper Lig'de bay geçilen haftada puan durumunda herhangi bir değişiklik olmuyor - 1. Resim

FUTBOLDA BAY HAFTASI NEDİR?

Turnuvada planlı bir şekilde mücadele edilmemesi anlamına gelir. Ligde takımların sayısının tek sayıya denk gelmesi halinde bir takım rakipsiz kalır ve böylece o haftayı bay geçer. Her takım sırasıyla bir haftada rakipsiz kalarak mücadele etmeden haftayı kapatır.

TRENDYOL SÜPER LİG BAY GEÇEN TAKIMLAR VE HAFTALARI

1. hafta: Kayserispor
2. hafta: Trabzonspor
3. hafta: Beşiktaş
4. hafta: Gaziantep FK
5. hafta: Göztepe
6. hafta: Başakşehir
7. hafta: Hatayspor

Süper Lig'de bay geçilen haftada puan durumunda herhangi bir değişiklik olmuyor - 1. Resim
8. hafta: Fenerbahçe
9. hafta: Adana Demirspor
10. hafta: Rizespor
11. hafta: Galatasaray
12. hafta: Alanyaspor
13. hafta: Antalyaspor
14. hafta: Kasımpaşa
15. hafta: Bodrum FK
16. hafta: Samsunspor
17. hafta: Konyaspor
18. hafta: Sivasspor
19. hafta: Eyüpspor

2024- 2025 SÜPER LİG'DE DERBİ TARİHLERİ

Lig'de derbilerin oynanacağı haftalar belli oldu:

5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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