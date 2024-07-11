Süper Lig'de bay geçilen haftada puan durumunda herhangi bir değişiklik olmuyor
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 2024- 2025 maç takvimini duyurdu. Haftaların karşılaşmaları belli olurken bay geçilen haftalar da netleşti. Taraftarlar ise bay geçince puan alınıyor mu merak ediyordu. Beşiktaş 3. hafta ve Galatasaray 11. haftada bay geçecek.
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon maç fikstürü belli oldu. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6. haftada oynanırken 5. haftada TS ile BJK karşılaşacak.
TFF, Süper Lig'de bay geçilecek haftaları da duyururken bay geçen takımlar puan alır mı, futbolda bay geçmek ne demek gündeme gelmişti.
SÜPER LİG'DE BAY GEÇİNCE TAKIMLAR PUAN ALINIYOR MU?
Trendyol Süper Lig'de takımların ne zaman bay geçeceği netleşti. Lig'de bay geçilen haftalarda herhangi bir puan farklılığı olmazken takımların puan durumları aynı kalır.
FUTBOLDA BAY HAFTASI NEDİR?
Turnuvada planlı bir şekilde mücadele edilmemesi anlamına gelir. Ligde takımların sayısının tek sayıya denk gelmesi halinde bir takım rakipsiz kalır ve böylece o haftayı bay geçer. Her takım sırasıyla bir haftada rakipsiz kalarak mücadele etmeden haftayı kapatır.
TRENDYOL SÜPER LİG BAY GEÇEN TAKIMLAR VE HAFTALARI
1. hafta: Kayserispor
2. hafta: Trabzonspor
3. hafta: Beşiktaş
4. hafta: Gaziantep FK
5. hafta: Göztepe
6. hafta: Başakşehir
7. hafta: Hatayspor
8. hafta: Fenerbahçe
9. hafta: Adana Demirspor
10. hafta: Rizespor
11. hafta: Galatasaray
12. hafta: Alanyaspor
13. hafta: Antalyaspor
14. hafta: Kasımpaşa
15. hafta: Bodrum FK
16. hafta: Samsunspor
17. hafta: Konyaspor
18. hafta: Sivasspor
19. hafta: Eyüpspor
2024- 2025 SÜPER LİG'DE DERBİ TARİHLERİ
Lig'de derbilerin oynanacağı haftalar belli oldu:
5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor
Kaynak: Türkiye Gazetesi