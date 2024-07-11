Süper Lig'de bay geçilen haftada puan durumunda herhangi bir değişiklik olmuyor

Bugün Türkiye Futbol Federasyonu, Trendyol Süper Lig 2024- 2025 maç takvimini duyurdu. Haftaların karşılaşmaları belli olurken bay geçilen haftalar da netleşti. Taraftarlar ise bay geçince puan alınıyor mu merak ediyordu. Beşiktaş 3. hafta ve Galatasaray 11. haftada bay geçecek.

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon maç fikstürü belli oldu. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi 6. haftada oynanırken 5. haftada TS ile BJK karşılaşacak.

TFF, Süper Lig'de bay geçilecek haftaları da duyururken bay geçen takımlar puan alır mı, futbolda bay geçmek ne demek gündeme gelmişti.

SÜPER LİG'DE BAY GEÇİNCE TAKIMLAR PUAN ALINIYOR MU?

Trendyol Süper Lig'de takımların ne zaman bay geçeceği netleşti. Lig'de bay geçilen haftalarda herhangi bir puan farklılığı olmazken takımların puan durumları aynı kalır.

FUTBOLDA BAY HAFTASI NEDİR?

Turnuvada planlı bir şekilde mücadele edilmemesi anlamına gelir. Ligde takımların sayısının tek sayıya denk gelmesi halinde bir takım rakipsiz kalır ve böylece o haftayı bay geçer. Her takım sırasıyla bir haftada rakipsiz kalarak mücadele etmeden haftayı kapatır.

TRENDYOL SÜPER LİG BAY GEÇEN TAKIMLAR VE HAFTALARI

1. hafta: Kayserispor

2. hafta: Trabzonspor

3. hafta: Beşiktaş

4. hafta: Gaziantep FK

5. hafta: Göztepe

6. hafta: Başakşehir

7. hafta: Hatayspor



8. hafta: Fenerbahçe

9. hafta: Adana Demirspor

10. hafta: Rizespor

11. hafta: Galatasaray

12. hafta: Alanyaspor

13. hafta: Antalyaspor

14. hafta: Kasımpaşa

15. hafta: Bodrum FK

16. hafta: Samsunspor

17. hafta: Konyaspor

18. hafta: Sivasspor

19. hafta: Eyüpspor

2024- 2025 SÜPER LİG'DE DERBİ TARİHLERİ

Lig'de derbilerin oynanacağı haftalar belli oldu:

5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor