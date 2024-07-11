Beşiktaş, Süper Lig 2024-2025 maç takviminde 3. hafta BAY geçiyor
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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın maç takvimi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstüre göre Beşiktaş'ın hangi haftada BAY geçeceği de netleşti. Taraftarlar BJK'nin Süper Lig maç programına göre BAY geçtiği haftayı bekliyordu.
Binlerce taraftarın yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu maç takvimi belli oldu. Taraftarlar ise fikstürle beraber Beşiktaş'ın BAY geçeceği haftanın tarihini öğrendi.
TRENDYOL SÜPER LİG'DE BEŞİKTAŞ KAÇINCI HAFTA BAY GEÇECEK?
Siyah beyazlı ekip 2024-2025 maç takvimine göre 3. haftada BAY geçecek.
SÜPER LİG TAKIMLARIN BAY GEÇECEĞİ HAFTALAR TAKVİMİ
1. hafta: Kayserispor
2. hafta: Trabzonspor
3. hafta: Beşiktaş
4. hafta: Gaziantep FK
5. hafta: Göztepe
6. hafta: Başakşehir
7. hafta: Hatayspor
8. hafta: Fenerbahçe
9. hafta: Adana Demirspor
10. hafta: Rizespor
11. hafta: Galatasaray
12. hafta: Alanyaspor
13. hafta: Antalyaspor
14. hafta: Kasımpaşa
15. hafta: Bodrum FK
16. hafta: Samsunspor
17. hafta: Konyaspor
18. hafta: Sivasspor
19. hafta: Eyüpspor
Kaynak: Türkiye Gazetesi