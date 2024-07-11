Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Beşiktaş, Süper Lig 2024-2025 maç takviminde 3. hafta BAY geçiyor

Beşiktaş, Süper Lig 2024-2025 maç takviminde 3. hafta BAY geçiyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş, Süper Lig 2024-2025 maç takviminde 3. hafta BAY geçiyor
Trendyol Süper Lig, Beşiktaş, Maç Takvimi, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın maç takvimi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstüre göre Beşiktaş'ın hangi haftada BAY geçeceği de netleşti. Taraftarlar BJK'nin Süper Lig maç programına göre BAY geçtiği haftayı bekliyordu.

Binlerce taraftarın yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın 2024-2025 sezonu maç takvimi belli oldu. Taraftarlar ise fikstürle beraber Beşiktaş'ın BAY geçeceği haftanın tarihini öğrendi.

TRENDYOL SÜPER LİG'DE BEŞİKTAŞ KAÇINCI HAFTA BAY GEÇECEK?

Siyah beyazlı ekip 2024-2025 maç takvimine göre 3. haftada BAY geçecek.

Beşiktaş, Süper Lig 2024-2025 maç takviminde 3. hafta BAY geçiyor - 1. Resim

SÜPER LİG TAKIMLARIN BAY GEÇECEĞİ HAFTALAR TAKVİMİ

1. hafta: Kayserispor
2. hafta: Trabzonspor
3. hafta: Beşiktaş
4. hafta: Gaziantep FK
5. hafta: Göztepe
6. hafta: Başakşehir
7. hafta: Hatayspor
8. hafta: Fenerbahçe
9. hafta: Adana Demirspor
10. hafta: Rizespor
11. hafta: Galatasaray
12. hafta: Alanyaspor
13. hafta: Antalyaspor
14. hafta: Kasımpaşa
15. hafta: Bodrum FK
16. hafta: Samsunspor
17. hafta: Konyaspor
18. hafta: Sivasspor
19. hafta: Eyüpspor

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
5,5 milyar dolarlık artış var! Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe 2024-2025 maç takviminin 8. haftasında BAY geçecek - HaberlerTrendyol Süper Lig'de Fenerbahçe 2024-2025 maç takviminin 8. haftasında BAY geçecekTrendyol Süper Lig'de ilk derbi Trabzonspor - Beşiktaş arasında oynanacak - HaberlerTrendyol Süper Lig'de ilk derbi Trabzonspor - Beşiktaş arasında oynanacakGalatasaray'ın 2024-2025 maç takvimine göre Fenerbahçe derbisi 6. haftada oynanacak - HaberlerGalatasaray'ın 2024-2025 maç takvimine göre Fenerbahçe derbisi 6. haftada oynanacakFenerbahçe'nin 2024-2025 maç takviminde Beşiktaş derbisi 15. haftada yer aldı - HaberlerFenerbahçe'nin 2024-2025 maç takviminde Beşiktaş derbisi 15. haftada yer aldıSüper Lig fikstür çekimine göre 2024-25 sezonunda Fenerbahçe 10. haftada Bodrum FK ile mücadele edecek - HaberlerSüper Lig fikstür çekimine göre 2024-25 sezonunda Fenerbahçe 10. haftada Bodrum FK ile mücadele edecek2024-25 Süper Lig fikstürüne göre Beşiktaş - Samsunspor maçı 1. haftada oynanacak - Haberler2024-25 Süper Lig fikstürüne göre Beşiktaş - Samsunspor maçı 1. haftada oynanacak
Sonraki Haber Yükleniyor...