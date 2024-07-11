Beşiktaş, Süper Lig 2024-2025 maç takviminde 3. hafta BAY geçiyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2024 14:55 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 15:02 - Güncelleme:

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Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş'ın maç takvimi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan fikstüre göre Beşiktaş'ın hangi haftada BAY geçeceği de netleşti. Taraftarlar BJK'nin Süper Lig maç programına göre BAY geçtiği haftayı bekliyordu.