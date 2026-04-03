Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş kapsamlı operasyonla, Erenler ilçesinde usulsüz araç parçası ticareti yapan bir suç odağı çökertildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği saha çalışmaları neticesinde, bir iş yerinde hacizli araçların parçalandığı ve "change" olarak tabir edilen yasa dışı işlemlerle gümrük kaçağı parçaların piyasaya sürüldüğü tespit edildi. Belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı baskında; aralarında 61 adet otomobil kapısı, 16 krank mili, 13 diferansiyel, 9 şanzıman ve 6 otomobil beyninin de bulunduğu toplam 105 adet ağır tonajlı ve değerli parça ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon TL olduğu ve operasyon sayesinde bu miktardaki kamu zararının oluşmadan engellendiği bildirildi. Operasyon kapsamında 61 yaşındaki iş yeri sahibi V.I. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınırken, şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve ilgili maddeler uyarınca başlatılan adli işlemler devam ediyor. Emniyet yetkilileri, vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına ikinci el parça alımlarında dikkatli olmaları gerektiğini vurgularken, benzer operasyonların kararlılıkla süreceğini belirtti.

