Rusya, İran’daki Buşehr Nükleer Santrali’nden 198 kişinin tahliye edildiğini açıkladı. ABD ve İsrail’in saldırıları sonrası bölgede tansiyon yükselirken, uluslararası kamuoyuna 'tehlikeli eşik' uyarısı yapıldı.

Rusya’nın devlet nükleer enerji kurumu Rosatom, İran’ın güneyinde yer alan Buşehr Nükleer Enerji Santrali’nde yaşanan gelişmeler üzerine geniş çaplı bir tahliye süreci başlattı. Kurumun Genel Müdürü Alexey Likhachev, toplam 198 kişinin santralden çıkarıldığını duyurdu.

BUGÜNE KADARKİ EN BÜYÜK TAHLİYE OPERASYONU

Yekaterinburg’da basın mensuplarına konuşan Likhachev, tahliye edilenlerin otobüslerle İran-Ermenistan sınırına doğru sevk edildiğini belirterek bunun şimdiye kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu olduğunu ifade etti. Likhachev ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in süreç hakkında anbean bilgilendirildiğini aktardı.

BAKANLIKTAN SALDIRIYA SERT KINAMA

Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, santrale yönelik saldırıya sert tepki gösterdi. Yazılı açıklamasında saldırıyı “yasa dışı ve pervasız” olarak nitelendiren Zaharova, olayın uluslararası güvenlik açısından ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurguladı. Açıklamada, sivil kayıplara yol açan saldırının kınandığı da belirtildi.

ABD ve İsrail tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda en az bir kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Gelişmeler, nükleer tesislerin güvenliği konusunda küresel endişeleri artırdı.

UAEA'DAN İTİDAL ÇAĞRISI

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi de yaptığı açıklamada, nükleer tesislerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirterek taraflara itidal çağrısında bulundu.

Buşehr’deki durumun giderek kritik bir noktaya yaklaştığı değerlendirilirken, bölgedeki gelişmeler dünya kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.

