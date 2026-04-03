Aydın’ın Söke ilçesinde, bölgenin en işlek noktalarından biri olan Söke-Didim karayolu üzerindeki Bağarası Kavşağı mevkisinde meydana gelen ani toprak çökmesi, çevredeki vatandaşlar ve sürücüler arasında kısa süreli paniğe yol açtı. Trafik lambalarının hemen yakınındaki yol kenarında oluşan obruğun, yapılan teknik incelemeler sonucunda yaklaşık 2,5 metre genişliğinde ve tam 6 metre derinliğinde olduğu tespit edildi. Yolun altındaki toprağın tamamen boşalmasıyla ortaya çıkan bu devasa çukurun ana yola sirayet etmemesi, olası bir trafik faciasının eşiğinden dönülmesini sağladı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar edilmesiyle birlikte bölgeye hızla intikal eden Karayolları ekipleri, çevrede geniş güvenlik önlemleri alarak çalışma başlattı. Obruğun iç kısmındaki boşluğu tamamen doldurmak ve yol kenarındaki hasarı gidermek amacıyla yürütülen yoğun mesai neticesinde, yaklaşık 3 kamyon dolusu toprak kullanılarak kapatma işlemi başarıyla gerçekleştirildi. Dolgu çalışmasının tamamlanmasının ardından bölgedeki trafik akışı normale dönerken, ekiplerin yeraltı su hareketleri veya farklı jeolojik nedenlerle oluştuğu tahmin edilen bu tür çökmelere karşı bölgedeki denetimlerini sıklaştıracağı öğrenildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası