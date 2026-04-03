Yalova - Bursa kara yolu üzerinde bugün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Bursa’dan Yalova istikametine seyir halinde olan M.K. yönetimindeki 77 ADC 025 plakalı yolcu otobüsünde yangın çıktı. Aracın arka kısmındaki motor bölümünden dumanlar yükseldiğini fark eden dikkatli sürücü, soğukkanlılığını koruyarak otobüsü hemen yol kenarına çekmeyi başardı. Araç içerisinde bulunan 11 yolcu, alevler tüm gövdeyi sarmadan saniyeler önce güvenli bir şekilde tahliye edildi. İhbar üzerine bölgeye ivedilikle sevk edilen Yalova Belediyesi itfaiye ekipleri, devasa alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın sonrası yolcu otobüsü tamamen kullanılamaz hale gelirken, şans eseri herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadı. Yol kenarında bekleyen yolcular, bölgeye yönlendirilen başka bir araçla seyahatlerine devam etti. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından yol trafiğe tamamen açılırken, yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla emniyet güçleri tarafından geniş çaplı bir tahkikat başlatıldı.

