Şanlıurfa'da H.T. isimli şahıs, aile içinde çıkan bir tartışma sonucunda eşi E.T. ve kızı M.T.'yi silahla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Sabah saatlerinde Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Yenişehir Mahallesi'nde bulunan bir evde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında H.T. (49) isimli şahıs, yanında bulunan silahla eşi E.T. (44) ve kızı M.T.'ye (24) ateş açtı.

ANNE KIZ YARALANDI

Silah seslerini duyan çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan anne ve kızı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Olayı gerçekleştirdiği iddia edilen H.T. ise olay yerinden kaçtı. Hastanede tedavi altına alınan E.T. ve M.T.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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