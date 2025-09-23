Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Siirt'te camide talihsiz kaza! Abdest alırken hayatını kaybetti

Siirt'te camide talihsiz kaza! Abdest alırken hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Siirt&#039;te camide talihsiz kaza! Abdest alırken hayatını kaybetti
Siirt, Kaza, Ölüm, Camii, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Şanlıurfa'dan Siirt'e gelerek 'ışık hadisesi'ni izlemek isteyen yaşlı adam, camide abdest aldığı sırada yaşanan talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Görme problemi bulunan 77 yaşındaki Halil Çoban, camide abdest almak için çıktığı terasta dengesini kaybederek yere düştü.

HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Camide bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Çoban'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Vecihi Hürkuş kimdir? Türk havacılığının öncü ismi Vecihi Hürkuş’un hayat hikayesiOrkun Kökçü Kayserispor maçında oynayacak mı? Beşiktaş Kayserispor maç kadrosu belli oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Alanya'da feci midibüs kazası! 15 kişi hastanelik oldu, 2'sinin durumu ağır - 3. SayfaAlanya'da feci midibüs kazası! 15 kişi hastanelik oldu, 2'sinin durumu ağırAfyonkarahisar'da operasyon! 1 milyon TL ele geçirildi - 3. SayfaAfyonkarahisar'da operasyon! 1 milyon TL ele geçirildiTokat'ta trafikte korku dolu anlar! Kullandığı motosikletin üzerine yattı - 3. SayfaTrafikte pes dedirten anlar! Kullandığı motosikletin üzerine yattıHalit Güner’in ani ölümü… Son nefesini yeşil sahada verdi - 3. SayfaHalit Güner’in ani ölümü… Son nefesini yeşil sahada verdiCezaevi ring aracı devrildi! Yaralılar var - 3. SayfaCezaevi ring aracı devrildi! Yaralılar varKayıp emekli polisin cansız bedenine ulaşıldı! 7 metre açıkta bulundu - 3. SayfaKayıp emekli polisin cansız bedenine ulaşıldı
Sonraki Haber Yükleniyor...