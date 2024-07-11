Galatasaray Süper Lig 2024-2025 maç takviminde BAY geçtiği hafta 11. hafta olacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 11 Temmuz 2024 15:05 - Güncelleme: 11 Temmuz 2024 15:09 - Güncelleme:

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Trendyol Süper Lig'de yeni sezon fikstürü heyecanla beklenirken futbolseverler GS'nin hangi hafta bay geçeceğini bekliyordu. Fenerbahçe ile Galatasaray 6. haftada derbide karşılaşırken Galatasaray'ın Süper Lig 2024-2025 maç takvimi de belli oldu.