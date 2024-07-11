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Galatasaray Süper Lig 2024-2025 maç takviminde BAY geçtiği hafta 11. hafta olacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray Süper Lig 2024-2025 maç takviminde BAY geçtiği hafta 11. hafta olacak
Süper Lig, Galatasaray, Tff, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon fikstürü heyecanla beklenirken futbolseverler GS'nin hangi hafta bay geçeceğini bekliyordu. Fenerbahçe ile Galatasaray 6. haftada derbide karşılaşırken Galatasaray'ın Süper Lig 2024-2025 maç takvimi de belli oldu.

Süper Lig'de futbol heyecanının başlamasına kısa süre kala Galatasaray'ın bay geçeceği hafta merakla bekleniyordu. TFF, fikstür çekimi sonucunda takımların maç takvimlerini paylaştı.

GALATASARAY HANGİ HAFTA BAY GEÇECEK 2024- 2025?

GS, TFF tarafından açıklanan yeni sezon Süper Lig maç takvimine göre 11. haftada bay geçiyor.

Galatasaray Süper Lig 2024-2025 maç takviminde BAY geçtiği hafta 11. hafta olacak - 1. Resim

SÜPER LİG 2024- 2025 GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ

Sarı kırmızılı ekibin fikstürü şöyle:

1. Hafta: Galatasaray - Atakaş Hatayspor

2. Hafta: Konyaspor- Galatasaray

3. Hafta: Galatasaray - Gaziantep FK

4. Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray

5. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor

6. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

7. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa

8. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor

9. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray

10. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. Hafta: BAY

12. Hafta: Galatasaray - Samsunspor

13. Hafta: Bodrum FK - Galatasaray

Galatasaray Süper Lig 2024-2025 maç takviminde BAY geçtiği hafta 11. hafta olacak - 2. Resim

14. Hafta: Galatasaray - Eyüpspor

15. Hafta: Sivasspor - Galatasaray

16. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor

17. Hafta: Kayserispor - Galatasaray

18. Hafta: Galatasaray - Göztepe

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Beşiktaş, Süper Lig 2024-2025 maç takviminde 3. hafta BAY geçiyor
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