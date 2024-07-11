Galatasaray Süper Lig 2024-2025 maç takviminde BAY geçtiği hafta 11. hafta olacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'de yeni sezon fikstürü heyecanla beklenirken futbolseverler GS'nin hangi hafta bay geçeceğini bekliyordu. Fenerbahçe ile Galatasaray 6. haftada derbide karşılaşırken Galatasaray'ın Süper Lig 2024-2025 maç takvimi de belli oldu.
Süper Lig'de futbol heyecanının başlamasına kısa süre kala Galatasaray'ın bay geçeceği hafta merakla bekleniyordu. TFF, fikstür çekimi sonucunda takımların maç takvimlerini paylaştı.
GALATASARAY HANGİ HAFTA BAY GEÇECEK 2024- 2025?
GS, TFF tarafından açıklanan yeni sezon Süper Lig maç takvimine göre 11. haftada bay geçiyor.
SÜPER LİG 2024- 2025 GALATASARAY MAÇ TAKVİMİ
Sarı kırmızılı ekibin fikstürü şöyle:
1. Hafta: Galatasaray - Atakaş Hatayspor
2. Hafta: Konyaspor- Galatasaray
3. Hafta: Galatasaray - Gaziantep FK
4. Hafta: Adana Demirspor - Galatasaray
5. Hafta: Galatasaray - Çaykur Rizespor
6. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
7. Hafta: Galatasaray - Kasımpaşa
8. Hafta: Galatasaray - Alanyaspor
9. Hafta: Antalyaspor - Galatasaray
10. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. Hafta: BAY
12. Hafta: Galatasaray - Samsunspor
13. Hafta: Bodrum FK - Galatasaray
14. Hafta: Galatasaray - Eyüpspor
15. Hafta: Sivasspor - Galatasaray
16. Hafta: Galatasaray - Trabzonspor
17. Hafta: Kayserispor - Galatasaray
18. Hafta: Galatasaray - Göztepe
Kaynak: Türkiye Gazetesi