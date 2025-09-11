Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 5. haftanın programı
Süper Lig'de 5. hafta maçlarına dair araştırmalar hız kazandı. Destekledikleri takımların bu haftaki rakiplerini merak eden futbolseverler, TFF'nin açıkladığı maç takvimini sorguluyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?
Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarına geri sayım başladı. Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini haftanın en dikkat çeken maçı olurken, diğer müsabakalar da merak ediliyor. İşte, Süper Lig'de 5. haftanın programı...
SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde, 5. hafta müsabakaları ve yönetecek hakemler şöyle:
13 Eylül Cumartesi:
17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu
17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: Arda Kardeşler
17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Batuhan Kolak
20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler
20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu
14 Eylül Pazar:
17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe: Atilla Karaoğlan
20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Yiğit Arslan
20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ozan Ergün
15 Eylül Pazartesi:
20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Zorbay Küçük