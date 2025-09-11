Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 5. haftanın programı

Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte 5. haftanın programı

- Güncelleme:
Süper Lig'de 5. hafta maçlarına dair araştırmalar hız kazandı. Destekledikleri takımların bu haftaki rakiplerini merak eden futbolseverler, TFF'nin açıkladığı maç takvimini sorguluyor. Peki, Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var?

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçlarına geri sayım başladı. Fenerbahçe-Trabzonspor mücadelesini haftanın en dikkat çeken maçı olurken, diğer müsabakalar da merak ediliyor. İşte, Süper Lig'de 5. haftanın programı...

SÜPER LİG'DE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre ligde, 5. hafta müsabakaları ve yönetecek hakemler şöyle:

13 Eylül Cumartesi:

17.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Kasımpaşa: Oğuzhan Aksu

17.00 Samsunspor-Hesap.com Antalyaspor: Arda Kardeşler

17.00 ikas Eyüpspor-Galatasaray: Batuhan Kolak

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Corendon Alanyaspor: Halil Umut Meler

20.00 Beşiktaş-RAMS Başakşehir: Alper Akarsu

14 Eylül Pazar:

17.00 Zecorner Kayserispor-Göztepe: Atilla Karaoğlan

20.00 Gaziantep FK-Kocaelispor: Yiğit Arslan

20.00 Fenerbahçe-Trabzonspor: Ozan Ergün

15 Eylül Pazartesi:

20.00 Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği: Zorbay Küçük

Sakaryaspor ile Sarıyer İçecek’ten anlamlı sponsorluk anlaşması
