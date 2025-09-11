Süper Lig'de transfer ne zaman, saat kaçta bitecek?

Futbolda birinci transfer döneminin bitiş tarihi futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2025-2026 sezonuna hızlı bir başlangıç yapan ekipler, hala transferlerine devam ediyor. Futbolseverler ise bu sürecin sona ereceği tarihe odaklandı.

TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BİTECEK?

30 Haziran'da başlayan transfer dönemi 12 Eylül Cuma günü saat 00.00'da sona erecek.

ARA TRANSFER DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ara transfer" olarak bilinen ikinci transfer ve tescil dönemi ise 5 Ocak 2026 tarihinde başlayıp, 10 Şubat'ta tamamlanacak.