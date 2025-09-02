Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası eleme maçları kapsamında Gürcistan ve İspanya ile karşılaşıyor. Bu nedenle Süper Lig'de milli ara verilecek. Futbolseverler milli maç arası tarihlerine odaklandı. Milli ara başlangıç ve bitiş tarihleri belli oldu.

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 4 ve 7 Eylül tarihlerinde Gürcistan ve İspanya ile karşılaşıyor. Bu kapsamda milli maç döneminde Süper Lig takımları 4. hafta maçlarının ardından milli araya girecek. Bu tarihlerde maçlar oynanmayacak. 

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

A Milli Takımının Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle Süper Lig milli araya gidiyor. 4. hafta maçlarının ardından 1 Eylül'de başlayan ara 14 Eylül tarihinde oynanacak maçlarla birlikte sona erecek. 

Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor? - 1. Resim

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ 

4 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Gürcistan Türkiye maçı gerçekleşecek. Mücadele Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanırken maçlar TV8'de ekrana gelecek.

7 Eylül'de saat 21:45'te Türkiye İspanya mücadelesi oynanacak. Maç MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenirken maçın yayıncı kuruluşu yine TV8 oldu.

Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor? - 2. Resim

MİLLİ ARADAN SONRA LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR? 

1 Eylülde başlayan milli aradan sonra lig, 14 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beyaz Saray’da olağanüstü durum! Trump istifa mı ediyor?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Ardahan su kesintisi! Ardahan'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerArdahan su kesintisi! Ardahan'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek?İlkay Gündoğan yabancı statüsünde mi? Galatasaray transferde son aşamada! - Haberlerİlkay Gündoğan yabancı statüsünde mi? Galatasaray transferde son aşamada!Filenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu? Maç tarihi ve yayın bilgileri netleşti! - HaberlerFilenin Sultanları çeyrek final rakibi kim oldu? Maç tarihi ve yayın bilgileri netleşti!Devletten kiralık tarla nasıl alınır? Bakanlık harekete geçti, uygulama başladı - HaberlerDevletten kiralık tarla nasıl alınır? Bakanlık harekete geçti, uygulama başladıUğurcan Çakır, Galatasaray'dan kaç para maaş alacak? Bonservisi dudak uçuklattı - HaberlerUğurcan Çakır, Galatasaray'dan kaç para maaş alacak? Bonservisi dudak uçuklattıİstanbul'daki yangında son durum ne? Son dakika yangın haberi, İstoç alev alev - Haberlerİstanbul'daki yangında son durum ne? Son dakika yangın haberi, İstoç alev alev
Sonraki Haber Yükleniyor...