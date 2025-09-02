Süper Lig'de milli ara ne zaman başlıyor ve bitiyor?

A Milli Takım, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında 4 ve 7 Eylül tarihlerinde Gürcistan ve İspanya ile karşılaşıyor. Bu kapsamda milli maç döneminde Süper Lig takımları 4. hafta maçlarının ardından milli araya girecek. Bu tarihlerde maçlar oynanmayacak.

MİLLİ ARA NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

A Milli Takımının Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle Süper Lig milli araya gidiyor. 4. hafta maçlarının ardından 1 Eylül'de başlayan ara 14 Eylül tarihinde oynanacak maçlarla birlikte sona erecek.

A MİLLİ TAKIM MAÇ TAKVİMİ

4 Eylül Perşembe günü saat 20.00'de Gürcistan Türkiye maçı gerçekleşecek. Mücadele Boris Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanırken maçlar TV8'de ekrana gelecek.

7 Eylül'de saat 21:45'te Türkiye İspanya mücadelesi oynanacak. Maç MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda düzenlenirken maçın yayıncı kuruluşu yine TV8 oldu.

MİLLİ ARADAN SONRA LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

1 Eylülde başlayan milli aradan sonra lig, 14 Eylül Pazar günü oynanacak maçlarla başlayacak.